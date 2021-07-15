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«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

15 июля 2021 17:36
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Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. 15 июля состоится церемония открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?-1

Постепенно становится все больше гостей, артистов, приезжающих. Женщины улыбаются, ходят в нарядных летних платьях, настроение у всех отличное. Все ждут предстоящий гала-концерт.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?-4

Мы приехали из Орши просто покормить глаза, посмотреть, детей прогулять.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?-7

Мы приехали из Гродно. Нравится. Первый раз мы здесь. Хотим концерт посмотреть, пока еще проходим, смотрим местную продажу.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?-10

Море людей и позитива.

Мы не только волонтеры, мы артисты, у нас танцевальная группа. В 15:00 мы отплясали целый час, зажгли публику. Когда 65+, то и молодежь нам подтанцовывала. Это была, конечно, картина шикарная.

«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?-13

И еще об одной особенности хочется сказать. Местные привыкли к тому, что на «Славянку» всегда идет дождь. В 2021 году погода жаркая. Дождь прошел 14 июля и то не везде. Поэтому местные пожарные сегодня каждый час на улице Толстого устраивают искусственный дождь.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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