«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. 15 июля состоится церемония открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. 15 июля состоится церемония открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постепенно становится все больше гостей, артистов, приезжающих. Женщины улыбаются, ходят в нарядных летних платьях, настроение у всех отличное. Все ждут предстоящий гала-концерт.
Мы приехали из Орши просто покормить глаза, посмотреть, детей прогулять.
Мы приехали из Гродно. Нравится. Первый раз мы здесь. Хотим концерт посмотреть, пока еще проходим, смотрим местную продажу.
Море людей и позитива.
Мы не только волонтеры, мы артисты, у нас танцевальная группа. В 15:00 мы отплясали целый час, зажгли публику. Когда 65+, то и молодежь нам подтанцовывала. Это была, конечно, картина шикарная.
И еще об одной особенности хочется сказать. Местные привыкли к тому, что на «Славянку» всегда идет дождь. В 2021 году погода жаркая. Дождь прошел 14 июля и то не везде. Поэтому местные пожарные сегодня каждый час на улице Толстого устраивают искусственный дождь.
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