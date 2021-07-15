«Мы приехали из Орши просто покормить глаза». Что говорят гости «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. 15 июля состоится церемония открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постепенно становится все больше гостей, артистов, приезжающих. Женщины улыбаются, ходят в нарядных летних платьях, настроение у всех отличное. Все ждут предстоящий гала-концерт.

Мы приехали из Орши просто покормить глаза, посмотреть, детей прогулять.

Мы приехали из Гродно. Нравится. Первый раз мы здесь. Хотим концерт посмотреть, пока еще проходим, смотрим местную продажу.