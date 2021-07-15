Работа кинологов и выступление роты почётного караула. Как на «Славянском базаре» рассказывают о работе милиции?

Новости Беларуси. Еще одним ярким событием 15 июля стала акция МВД «За безопасность вместе». Все желающие могли окунуться в историю белорусской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там была представлена и работа кинологов, и выступление роты почетного караула, и можно было попробовать вкусную солдатскую кашу. Также для гостей и для витебчан работают фотозоны, выставка ретро-автомобилей. За четыре дня коллектив ведомства обещает полное погружение в работу белорусской милиции и обещает раскрыть все секреты этой сложной профессии.
Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Мы еще хотим привить людям примерное, дисциплинированное поведение в общественных местах. В целом, проводим профилактику различного рода правонарушений, рассказываем людям, чтобы наши улицы были безопасными, что для этого необходимо делать, как необходимо вести себя на дорогах – начиная от маленьких детей и заканчивая взрослыми.
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