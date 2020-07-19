Прямой эфир

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси

19 июля 2020 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вот еще один пример того, как важны современные и удобные коммуникации между регионами. Юго-восток Могилевской области. Регион, который на особом контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О его возрождении и развитии в последнее время говорили не раз.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-1

Но сейчас об интересном географическом положении. Вот река Сож, которая фактически отсекает сразу несколько районов. И это лучшая иллюстрация того, как важен мост, открытый на неделе под Славгородом. Этого момента местные жители ждали несколько десятилетий.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-4

И вот новая переправа не только сокращает расстояния (что любопытно, сразу на 100 километров), но главное – открывает совершенно новые возможности для того же юго-востока Могилевского региона.

Дмитрий Анисовец продолжит тему.

Юго-восток Могилевщины и Славгородский район особенно – один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей более двух десятков деревень переселили, жизнь в этих местах поставили на паузу.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-7

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-9

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-11

С улучшением экологической ситуации здесь задумались и о социально-экономическом развитии. В 2015-м Президент подписывает указ – и региону предоставляют льготы. Снизили размеры обязательных страховых взносов, дали 1%-ные кредиты на строительство жилья, уменьшили подоходный налог и многое другое.

За время действия программы вложили сюда почти 800 млн рублей.

Теперь здесь десятки работающих предприятий, более 2 тысяч новых рабочих мест. Видна перспектива. Поэтому губернатор области Леонид Заяц попросил Александра Лукашенко продлить действие указа еще на 5 лет.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-14

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
Сегодня сделано очень много государством для того, чтобы район возрождался. Прекрасная последняя стройка – это мостовой переход, прекрасный свиноводческий комплекс в деревне Перегон. Славгородский «Красный пищевик» – новое предприятие, которое у нас появляется. Новые агроусадьбы появляются, увеличивается их число, фермерские хозяйства.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-17

Еще одна особенность Славгородского района: река Сож разделяет его на две части. И это всегда существенно влияло на жизнь местных жителей. В теплый сезон пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги. Настоящий мост гражданам обещали еще с 80-х годов прошлого века, но знаковое событие случилось только сейчас. Это 500-метровый красавец, созданный по новой технологии.

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-20

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-22

На строительство моста через Сож с учетом подъездных путей – а это около 5 км – потребовалось около 3 лет и 50 млн рублей. Оправданное вложение в экономику региона.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-25

Сейчас здесь в приоритете – развитие альтернативной энергетики, завод по производству мармелада, комплексы по выращиванию ценных видов рыб, агротуризм и, естественно, дороги.

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-28

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-30

Дазвольце мне ад імя ўсіх жыхароў нашай Слаўгарадчыны выказаць вам словы шчырай падзякі за такі важны і патрэбны падарунак.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-33

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дзякуй вялікі! Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали хороший подарок вам, жителям. Для сельчан этот мост – неоценимая поддержка. Вы спокойно можете здесь перемещаться. Ну и, конечно, мы вместе с вами должны поблагодарить наших строителей, мостовиков.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-36

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-38

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-40

Читайте также:

Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»

Программа развития юго-востока Могилевщины себя уже оправдала: результат не только на бумаге. Реальные проекты воплощены в жизнь. Но предстоит еще немало. Поддержка пострадавшего региона государством остается.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-43

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-45

Читайте также:

Президент: если вы будете гастролировать по всей Беларуси или по миру, когда-то вернётесь сюда, у вас здесь ничего не будет

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Неповторимые сорта сыра, мёд и народные напитки. Чем угощали Александра Лукашенко у Голубой криницы

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси-48

Дмитрий Анисовец, корреспондент СТВ:
То, что сделано на юго-востоке Могилевской области за последние годы, видно невооруженным глазом. Но двигаться есть куда. Особенно по новому мосту. Уверен, он станет хорошим импульсом во многих начинаниях. Тем более, что и государство подставляет плечо.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Светлана Езерская # Алексей Авраменко # Андрей Кунец # Игорь Борутенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 19 июля
19 июля 2020 13:09

Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 19 июля

Питомник, пасека и дендрарий. Как устроена агробиостанция под Могилёвом и какие краснокнижные растения там выращивают
19 июля 2020 12:21

Питомник, пасека и дендрарий. Как устроена агробиостанция под Могилёвом и какие краснокнижные растения там выращивают

Президент Беларуси поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником
19 июля 2020 11:28

Президент Беларуси поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником