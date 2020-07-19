Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси

Новости Беларуси. Вот еще один пример того, как важны современные и удобные коммуникации между регионами. Юго-восток Могилевской области. Регион, который на особом контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О его возрождении и развитии в последнее время говорили не раз.

Но сейчас об интересном географическом положении. Вот река Сож, которая фактически отсекает сразу несколько районов. И это лучшая иллюстрация того, как важен мост, открытый на неделе под Славгородом. Этого момента местные жители ждали несколько десятилетий.

И вот новая переправа не только сокращает расстояния (что любопытно, сразу на 100 километров), но главное – открывает совершенно новые возможности для того же юго-востока Могилевского региона. Дмитрий Анисовец продолжит тему. Юго-восток Могилевщины и Славгородский район особенно – один из самых пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей более двух десятков деревень переселили, жизнь в этих местах поставили на паузу.

С улучшением экологической ситуации здесь задумались и о социально-экономическом развитии. В 2015-м Президент подписывает указ – и региону предоставляют льготы. Снизили размеры обязательных страховых взносов, дали 1%-ные кредиты на строительство жилья, уменьшили подоходный налог и многое другое. За время действия программы вложили сюда почти 800 млн рублей. Теперь здесь десятки работающих предприятий, более 2 тысяч новых рабочих мест. Видна перспектива. Поэтому губернатор области Леонид Заяц попросил Александра Лукашенко продлить действие указа еще на 5 лет.

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:

Сегодня сделано очень много государством для того, чтобы район возрождался. Прекрасная последняя стройка – это мостовой переход, прекрасный свиноводческий комплекс в деревне Перегон. Славгородский «Красный пищевик» – новое предприятие, которое у нас появляется. Новые агроусадьбы появляются, увеличивается их число, фермерские хозяйства.

Еще одна особенность Славгородского района: река Сож разделяет его на две части. И это всегда существенно влияло на жизнь местных жителей. В теплый сезон пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 км, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги. Настоящий мост гражданам обещали еще с 80-х годов прошлого века, но знаковое событие случилось только сейчас. Это 500-метровый красавец, созданный по новой технологии. Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»

На строительство моста через Сож с учетом подъездных путей – а это около 5 км – потребовалось около 3 лет и 50 млн рублей. Оправданное вложение в экономику региона.

Сейчас здесь в приоритете – развитие альтернативной энергетики, завод по производству мармелада, комплексы по выращиванию ценных видов рыб, агротуризм и, естественно, дороги. Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Дазвольце мне ад імя ўсіх жыхароў нашай Слаўгарадчыны выказаць вам словы шчырай падзякі за такі важны і патрэбны падарунак.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дзякуй вялікі! Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали хороший подарок вам, жителям. Для сельчан этот мост – неоценимая поддержка. Вы спокойно можете здесь перемещаться. Ну и, конечно, мы вместе с вами должны поблагодарить наших строителей, мостовиков.