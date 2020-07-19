«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

Новый транспортный маршрут заново открыл и старую традицию этих мест. Не просто местная достопримечательность, а место, куда едут паломники из разных стран.

Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Кунец, житель Могилева: Есть такая традиция у нас: три раза должны пройти туда и обратно. А люди более закаленные могут и окунуться три раза. Отец у меня даже плавал. Но окунаться, конечно, нужно в очень жаркую погоду, потому что водичка здесь очень холодная, +4 градуса постоянно. Вода лечебная, здесь глина.

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:

Приезжают паломники из Российской Федерации, Украины, самое интересное, из Западной Европы, Польша, Германия. Если кто-то был 14 августа на Маковей, здесь за три дня до 100 тысяч человек приезжают только набрать воду. Вера в чудотворную силу воды.

С нашей криницей еще связана такая легенда о том, что здесь можно попросить ребенка. В какой-то степени высокую рождаемость Славгородчины мы также связываем с криницей.