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«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны

19 июля 2020 16:55
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Новости Беларуси. Новый мост через Сож решил многие трудности. Людям, в целом, стало проще жить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этого момента жители ждали несколько десятилетий. Как прошло открытие моста под Славгородом с участием Президента Беларуси

Новый транспортный маршрут заново открыл и старую традицию этих мест. Не просто местная достопримечательность, а место, куда едут паломники из разных стран.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-1

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-3

Голубая криница. Местный источник в народе считают чудотворным.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-6

Андрей Кунец, житель Могилева:
Есть такая традиция у нас: три раза должны пройти туда и обратно. А люди более закаленные могут и окунуться три раза. Отец у меня даже плавал. Но окунаться, конечно, нужно в очень жаркую погоду, потому что водичка здесь очень холодная, +4 градуса постоянно. Вода лечебная, здесь глина.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-9

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-11

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
Приезжают паломники из Российской Федерации, Украины, самое интересное, из Западной Европы, Польша, Германия. Если кто-то был 14 августа на Маковей, здесь за три дня до 100 тысяч человек приезжают только набрать воду. Вера в чудотворную силу воды.

С нашей криницей еще связана такая легенда о том, что здесь можно попросить ребенка. В какой-то степени высокую рождаемость Славгородчины мы также связываем с криницей.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-14

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-16

Будучи в этом районе, трудно отказаться от посещения такого удивительно красивого места. Вот и Президент тоже сюда заглянул.

«Здесь можно попросить ребёнка». Почему Голубую криницу под Славгородом считают чудотворной и какие легенды с ней связаны-19

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# Достопримечательности Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Андрей Кунец # Светлана Езерская # Фотофакт

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