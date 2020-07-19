Питомник, пасека и дендрарий. Как устроена агробиостанция под Могилёвом и какие краснокнижные растения там выращивают

Новости Беларуси. Питомник редких растений создали на агробиостанции Могилевского государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналог такой зеленой учебной лаборатории в Беларуси вряд ли удастся найти. Здесь выращивают редкие растения, занесенные в Красную книгу.

С образцами помогает Национальная академия наук Беларуси. Еще есть собственная пасека и дендрарий. А в планах – получить и статус ботанического сада. С уникальными краснокнижниками познакомилась Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Все краснокнижные растения делятся по степени редкости. Есть редкие, но они все же встречаются в природе. К примеру, шалфей луговой. Но есть и такие, которые в естественной среде уже не существуют. Вот, бодяк серый. Еще несколько лет назад считался полностью исчезнувшим.

Это растение случайно обнаружили в Климовичском районе. Взяли образец и вырастили в ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси. Сегодня один из экземпляров вымирающего вида появился и у могилевских биологов.

Алексей Еромленко, заведующий агробиологической станцией:

Сама природа подарила нам очень большое и богатое разнообразие растений. Посмотрите, какая красота, буйство красок. И каждое растение несет свои уникальные свойства. Наша задача, как и учебных заведений, вообще всех людей – сохранить это все разнообразие и для нас, и для наших потомков. На территории агробиологической станции «Любуж» под Могилевом больше полусотни видов краснокнижной флоры Беларуси. Здесь редкие образцы бережно выращивают из семян. Окрепшие растения пересаживают потом в естественную среду. Зеленая станция принадлежит могилевскому госуниверситету, а потому летом здесь много студентов на практике.

Александра Крученкова, студентка МГУ имени А. Кулешова:

Вот, смотрите: идем и покупаем чай. Чего там только не нарисовано: ромашка, шалфей. Но мы можем пойти на луг и найти ту самую ромашку, шалфей, мяту. И мы точно знаем, что там нет никаких химических примесей.

Постигать азы биологии и географии в Беларусь Мейлис Нурждиков приехал из Туркменистана. Студент первого курса факультета естествознания искренне восхищается природой Беларуси. Ведь на родине – сплошь пески.

Мейлис Нурджиков, студент МГУ имени А. Кулешова:

Если честно, удивило здесь, на практике, редкие виды деревьев и растения, болота. Я не видел болота никогда в жизни. Здесь впервые увидел болота.

Чтобы максимально сберечь богатое зеленое наследие белорусских лесов и полей, студенты вместе с преподавателями изучают даже пыльцу под микроскопом. Благо, качество картинки позволяет запечатлеть на фото уникальные образцы.

Галина Тихончук, доцент МГУ имени А. Кулешова:

Такие базы не у каждого университета есть. Потому, конечно, это наша гордость. Ведь сегодня одна из концепций устойчивого развития в чем? Вырастить экологически грамотного, воспитанного человека. Можно получить какие-то знания в аудитории и потом их забыть.