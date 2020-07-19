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Коронавирус в Беларуси. Минздрав опубликовал статистику на 19 июля

19 июля 2020 13:09
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Новости Беларуси. От коронавируса в Беларуси вылечились 58 204 человека.

По данным Минздрава, всего за период распространения инфекции в стране сделали 1 193 162 теста на COVID-19. Из них 66 095 показали положительный результат.

Уже вылечились и выписаны из учреждений здравоохранения 58 204 человека, переболевших коронавирусом.

В Беларуси умерли 499 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.

Минская 4-ая больница возвращается к обычному режиму работы. Как терапевтическое отделение подготовилось к приему плановых пациентов – читайте здесь.

# Коронавирус # общество

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