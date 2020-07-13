Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»

Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»
Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»
По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века. До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали хороший подарок вам, жителям. Для сельчан этот мост – ну это неоценимая, наверное, поддержка. Вы спокойно можете здесь перемещаться. Ну и, конечно, мы вместе с вами должны поблагодарить наших строителей, мостовиков. Я боюсь их перехвалить, но у меня гордость всегда, насколько они оперативно это делают. Эта гордость у меня родилась, когда я просил вас построить мост с Александрии в Копысь, где «Александрия» сейчас собирается. Тогда ж тоже надо было через Шклов ехать или через Оршу, а это, считай, тоже под 100 километров надо было в объезд.
И мы вот такой мосток построили. Думаю: ну, будут телепаться лет 5. Они почти за полтора года построили этот мост. Притом красавец-мост, сами спроектировали. И тогда я понял, что у нас есть крепкие мостовики, строители, которые способны не только в Беларуси, но и за пределами нашей страны оказывать строительные услуги, строить такие мосты.
Президенту докладывают: в ближайшие 3 года в Беларуси возьмутся еще за 18 мостов
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