Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали хороший подарок вам, жителям. Для сельчан этот мост – ну это неоценимая, наверное, поддержка. Вы спокойно можете здесь перемещаться. Ну и, конечно, мы вместе с вами должны поблагодарить наших строителей, мостовиков. Я боюсь их перехвалить, но у меня гордость всегда, насколько они оперативно это делают. Эта гордость у меня родилась, когда я просил вас построить мост с Александрии в Копысь, где «Александрия» сейчас собирается. Тогда ж тоже надо было через Шклов ехать или через Оршу, а это, считай, тоже под 100 километров надо было в объезд.

И мы вот такой мосток построили. Думаю: ну, будут телепаться лет 5. Они почти за полтора года построили этот мост. Притом красавец-мост, сами спроектировали. И тогда я понял, что у нас есть крепкие мостовики, строители, которые способны не только в Беларуси, но и за пределами нашей страны оказывать строительные услуги, строить такие мосты.