Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»

Агротуризм, а именно его развитие, – еще одна нить, идущая от нового моста. Когда с инфраструктурой уже получше, то можно и бизнес свой начинать. А можно и просто на пустующем клочке земли обустроить уютную дачу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях, которые раньше были центрами колхозов, совхозов. При объединении они исчезли как центры. Но мы их ни в коем случае не должны забросить. И другие деревеньки неперспективные (помните, их так называли). Их ни в коем случае сейчас забрасывать нельзя.

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

Надо задействовать местные эти участки, приусадебные, брошенные, в неперспективных особенно деревнях (да, в агрогородках и в районных центрах хватает еще этих клочков земли), отдать людям под дачи так называемые. Пусть они там строят домики, чтобы они хотя бы с апреля месяца по октябрь могли ковыряться там в земле.