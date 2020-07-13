Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»

Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Славгородском районе 13 июля открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Агротуризм, а именно его развитие, – еще одна нить, идущая от нового моста. Когда с инфраструктурой уже получше, то можно и бизнес свой начинать. А можно и просто на пустующем клочке земли обустроить уютную дачу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях, которые раньше были центрами колхозов, совхозов. При объединении они исчезли как центры. Но мы их ни в коем случае не должны забросить. И другие деревеньки неперспективные (помните, их так называли). Их ни в коем случае сейчас забрасывать нельзя.
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Надо задействовать местные эти участки, приусадебные, брошенные, в неперспективных особенно деревнях (да, в агрогородках и в районных центрах хватает еще этих клочков земли), отдать людям под дачи так называемые. Пусть они там строят домики, чтобы они хотя бы с апреля месяца по октябрь могли ковыряться там в земле.
Я по-народному иногда говорю: когда по земле ходишь и ковыряешься, дури меньше в голове. Согласитесь, что это так.
Поэтому это будет такая социальная большая программа, и, конечно, давление с моей стороны будет очень сильное, чтобы мы эти освоили клочки. Потому что вот под Минском их уже не осталось практически. Уже курятники эти, посмотрю, летишь тут, понатыкали везде. А почему понатыкали? Потому что земли сельхозназначения.
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Я держу под контролем, даже метра земли без меня никто не может – вот, поле – взять и отдать. Желающих много на поле чистом построить фабрику, завод, еще дом какой-то. Нет, это категорически запрещено, пока мы не заселим вот эти свободные приусадебные участки и клочки земли в районных центрах, поселках.