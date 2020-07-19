Президент Беларуси поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником

Новости Беларуси. 2,3 миллиарда долларов или 7,5 % от всего экспорта промышленности. Такова доля металлургической отрасли в поставках на внешние рынки за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 2,3 миллиарда долларов или 7,5 % от всего экспорта промышленности. Такова доля металлургической отрасли в поставках на внешние рынки за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранять высокую репутацию продукции помогают инновации, новые масштабные проекты и уникальные технологии. В металлургии в Беларуси трудятся почти 58 тысяч человек, и они сегодня, 19 июля, отмечают профессиональный праздник.
С Днем металлурга их поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работники отрасли вкладывают свои силы, опыт и творческий потенциал в тяжелый производственный процесс, делают все, чтобы экономика Беларуси укреплялась, а сама страна с каждым годом становилась лучше и богаче, слаженной многотысячной командой обеспечивают расширение ассортимента выпускаемой металлопродукции, чутко реагируют на ситуацию в мировой экономике. Как результат, сегодня ваша продукция востребована в десятках стран.