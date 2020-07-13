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Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»

13 июля 2020 19:34
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Новости Беларуси.  В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не должны забросить приусадебные участки в деревнях»

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»-1

Новый 500-метровый мост через Сож. Напрямую сооружение связывает территории правого и левого берега реки (долгое время левобережцам – а это жители 8 деревень – на другую сторону приходилось добираться в объезд), два юго-восточных района области – Славгородский и Краснопольский. Ко всем плюсам новый мост это еще и про улучшение транзита с соседкой Россией.

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»-4

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Это уникальная конструкция. Вы видите эти две фермы, которые весят 240 тонн, длиной 84 метра. Они были произведены в 1959 году и использовались на мосту в Кричеве. И была осуществлена перевозка по реке. 116 километров на баржах были доставлены сюда на площадку. Были уникальные вопросы, связанные с установкой ферм, пришлось применить новые конструкции, чтобы их поднять на опоры. Мы никогда раньше не использовали такую технологию.

Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»-7

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# Мосты Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Алексей Авраменко # Фотофакт

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