Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»

Новый 500-метровый мост через Сож. Напрямую сооружение связывает территории правого и левого берега реки (долгое время левобережцам – а это жители 8 деревень – на другую сторону приходилось добираться в объезд), два юго-восточных района области – Славгородский и Краснопольский. Ко всем плюсам новый мост это еще и про улучшение транзита с соседкой Россией.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Это уникальная конструкция. Вы видите эти две фермы, которые весят 240 тонн, длиной 84 метра. Они были произведены в 1959 году и использовались на мосту в Кричеве. И была осуществлена перевозка по реке. 116 километров на баржах были доставлены сюда на площадку. Были уникальные вопросы, связанные с установкой ферм, пришлось применить новые конструкции, чтобы их поднять на опоры. Мы никогда раньше не использовали такую технологию.