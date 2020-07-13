Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Президент Беларуси, открывая новый путепровод через реку Сож.
Протяженность моста – почти 500 метров. Он соединил Славгородский и Краснопольский районы Могилевской области. До этого местные жители в летний сезон пользовались понтонной переправой. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги.
По сути, сегодня произошло историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов прошлого века.
На финишном этапе возведения объекта укрепили левобережную часть моста железобетоном, нанесли разметку и установили дорожные знаки. На строительство с учетом подъездных дорог длиной около 5 километров потребовалось три года и около 50 миллионов рублей.
Еще до церемонии открытия моста Президенту доложили о социально-экономическом развитии не только Славгородского района, но и Могилевской области. По мнению Александра Лукашенко, важны не только мосты, но и дороги местного значения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Замысел у меня какой. До областей мы вас связали с центром Беларуси. Вы сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам. Дальше что? Люди же нам постоянно об этом говорят. Дальше – местного значения дороги прежде всего, самое главное, соединить. Они есть, эти дороги, но их надо привести в порядок. От центра области, от Могилева, допустим, до Быхова, Бобруйска (в Бобруйске и так неплохая дорога), до других твоих районных центров. Это обязательно мы должны закончить в ближайшие годы пятилетки.
А дальше – третий уровень – это от районного центра до агрогородков. Они тоже, в основном, неплохие дороги, но мы их должны привести в идеальное состояние. Должны быть крепкими.
Открытие моста через Сож в Славгородском районе будет способствовать социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области, а также улучшит туристическую привлекательность региона. Разработан проект по развитию левобережья Сожа. Здесь создадут экотуристический парк «Амулет Присожья».
После открытия моста глава государства посетил природный источник «Голубая криница», который пользуется огромным интересом у белорусских и иностранных туристов.