Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, открывая новый путепровод через реку Сож. Протяженность моста – почти 500 метров. Он соединил Славгородский и Краснопольский районы Могилевской области. До этого местные жители в летний сезон пользовались понтонной переправой. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги.

По сути, сегодня произошло историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов прошлого века. На финишном этапе возведения объекта укрепили левобережную часть моста железобетоном, нанесли разметку и установили дорожные знаки. На строительство с учетом подъездных дорог длиной около 5 километров потребовалось три года и около 50 миллионов рублей.

Еще до церемонии открытия моста Президенту доложили о социально-экономическом развитии не только Славгородского района, но и Могилевской области. По мнению Александра Лукашенко, важны не только мосты, но и дороги местного значения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Замысел у меня какой. До областей мы вас связали с центром Беларуси. Вы сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам. Дальше что? Люди же нам постоянно об этом говорят. Дальше – местного значения дороги прежде всего, самое главное, соединить. Они есть, эти дороги, но их надо привести в порядок. От центра области, от Могилева, допустим, до Быхова, Бобруйска (в Бобруйске и так неплохая дорога), до других твоих районных центров. Это обязательно мы должны закончить в ближайшие годы пятилетки. А дальше – третий уровень – это от районного центра до агрогородков. Они тоже, в основном, неплохие дороги, но мы их должны привести в идеальное состояние. Должны быть крепкими.

Открытие моста через Сож в Славгородском районе будет способствовать социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области, а также улучшит туристическую привлекательность региона. Разработан проект по развитию левобережья Сожа. Здесь создадут экотуристический парк «Амулет Присожья».