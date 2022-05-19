«Это уже не те «москвичи». Лукашенко предложил обратить внимание на отечественный автопром

Но это однозначно не предел. Александр Лукашенко встречу с губернатором Глебом Никитиным начнет именно с этой темы. В перспективе хорошо бы региональному сотрудничеству прийти к «золотому» миллиарду. И это вполне реальные цифры – белорусы готовы предложить свою помощь буквально по всем направлениям, начиная от сельского хозяйства и заканчивая медицинской сферой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По импортозамещению – это вопрос номер один – мы очень серьезно разговаривали с президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать, по сравнению с этой махиной, которую мы имеем, Беларусь – Россия, совсем немного.

Мы понимаем, что для нас самое важное направление в импортозамещении – это полупроводники и прочая инновационная продукция. Не сказать, что мы ничего не умеем в этом плане делать, нет, но нам надо достичь того уровня, который в этой части, с этими микросхемами и микрочипами, имеет мир. Как я говорю: ну хорошо, не будем в это время ездить на «мерседесах», пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там будут выпускать «лады», «москвичи». А что плохого? Это уже не те «москвичи», советские, естественно, но, может быть, еще не «мерседесы». Придет время, будут у нас и свои «мерседесы». Нам надо время для того, чтобы заместить этот импорт, что мы и делаем.

Если говорить о легковых и грузовых автомобилях, то Беларусь, слава богу, мы иностранцев не звали к себе, а если и звали, то только небольшой пакет акций, а контроль был за нами. Поэтому уход, я как-то даже не замечаю такого разговора, что у нас кто-то ушел и мы ахнули. У нас этого нет. Мы ставку делали на свое, мы не торопились все и вся приватизировать, вы это знаете. Какой бы ни был частник, я за ними тщательно наблюдаю, все равно он смотрит в свой карман. Мы не против частной собственности, пожалуйста, но она должна создаваться свои трудом.

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