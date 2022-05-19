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Губернатор Нижегородской области в Минске: у нас уже есть решения по созданию новых совместных предприятий

19 мая 2022 12:44
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Новости Беларуси. Экономическое сотрудничество Беларуси и России в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить тему импортозамещения с Владимиром Путиным. Об этом наш Президент заявил на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

Губернатор Нижегородской области в Минске: у нас уже есть решения по созданию новых совместных предприятий-1

Глеб Никитин подчеркнул заинтересованность региона создавать совместные производства, наращивать взаимную торговлю, заимствовать белорусский опыт в сельском хозяйстве.

Губернатор Нижегородской области в Минске: у нас уже есть решения по созданию новых совместных предприятий-4

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Хотел отметить, что у нас уже есть совместные предприятия, у нас уже есть решения последних двух месяцев по созданию новых совместных предприятий. Ряд из них мы сегодня посетим. Мы будем, безусловно, организовывать производства сельскохозяйственной техники и дополнительные продажи. Очень сильно развилось сельское хозяйство, около 4 000 единиц сельскохозяйственной техники, которая находится сейчас в полях в Нижегородской области, – белорусского производства. 62 % от всего количества такой техники. И мы, конечно, заинтересованы в увеличении объемов.

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# Беларусь-Россия # общество # Глеб Никитин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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