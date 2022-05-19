Они во многом нас подтолкнули. Лукашенко о главном «резерве» сотрудничества с Россией

Нижегородская область – давний друг и партнер нашей страны. Больше 15 лет сотрудничаем в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном руслах. И даже несмотря на общемировой спад экономической активности, показатели взаимного товарооборота растут. В 2021 году цифра приблизилась к отметке 700 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2021 году мы достигли 700 миллионов долларов товарооборот, это очень большой уровень. Надо сказать, что мы прибавляем постоянно и близки к тому «золотому» миллиарду, о котором мы мечтали. Я думаю, что мы с вами достигнем этого уровня. Тем более у нас есть стремление к наращиванию товарооборота, у нас есть резервы, и большие резервы. Самый главный «резерв» – это санкции, как ни странно. Слава богу, что эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами.

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