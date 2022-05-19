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Лукашенко о санкциях: «Нам просто надо немного времени, потому что развернуть такую махину не так просто»

19 мая 2022 12:39
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Новости Беларуси. Экономическое сотрудничество Беларуси и России в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить тему импортозамещения с Владимиром Путиным. Об этом наш Президент заявил на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

Лукашенко о санкциях: «Нам просто надо немного времени, потому что развернуть такую махину не так просто»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть по сторонам. Видеть не только то, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Говорят «санкции, санкции»… А я все больше задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию – Россию и Беларусь. Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они получат серьезный эффект. Нам просто надо немного времени. Потому что развернуть такую махину не так просто, отраслей много. Промышленность, сельское хозяйство, другие сферы – огромные. Надо время, чтобы развернуться.

Губернатор Нижегородской области в Минске: у нас уже есть решения по созданию новых совместных предприятий. Читайте здесь.

# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Глеб Никитин # Фотофакт

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