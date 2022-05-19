Лукашенко о санкциях: «Нам просто надо немного времени, потому что развернуть такую махину не так просто»

Новости Беларуси. Экономическое сотрудничество Беларуси и России в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить тему импортозамещения с Владимиром Путиным. Об этом наш Президент заявил на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть по сторонам. Видеть не только то, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Говорят «санкции, санкции»… А я все больше задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию – Россию и Беларусь. Если кто-то к нам готов в этом плане присоединиться, то они получат серьезный эффект. Нам просто надо немного времени. Потому что развернуть такую махину не так просто, отраслей много. Промышленность, сельское хозяйство, другие сферы – огромные. Надо время, чтобы развернуться.