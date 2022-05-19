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Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач

19 мая 2022 20:32
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Новости Беларуси. На стадионе БГПУ открыли новый тренажерный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач-1

Такой подарок студенты университета получили в рамках спортивного праздника. Он проходит под девизом «Будущие педагоги – за здоровый образ жизни!». Новая площадка оборудована 10 тренажерами, которые позволяют работать с разными группами мышц и укреплять организм. Здесь смогут заниматься не только студенты, но и все жители столицы.

Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач-4

Владимир Максименко, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Каждый год у нас всегда проходят спортивные мероприятия различного характера по всем видам спорта, от плавания до спортивного ориентирования, футбола, баскетбола.

Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач-7

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Это делается, чтобы наши студенты имели возможность гармонично развиваться и были не только профессионалами своего дела, но и были здоровыми, активными, спортивными людьми.

Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Развитие студенческого спорта является сегодня одной из приоритетных задач, которые сегодня мы решаем в процессе подготовки наших студентов. Потому что все мы прекрасно понимаем, что здоровая нация – это и квалифицированные специалисты, и люди с активной жизненной позицией.

Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач-13

После торжественного открытия на обновленной площадке прошли спортивно-развлекательные мастер-классы, состязания команд в товарищеском матче по мини-футболу, перетягивании каната, игра в спортивные крестики-нолики и эстафета.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Владимир Максименко # Александр Жук # Андрей Иванец # Фотофакт

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