Иванец на открытии тренажерного комплекса БГПУ: развитие студенческого спорта является одной из приоритетных задач

Новости Беларуси. На стадионе БГПУ открыли новый тренажерный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой подарок студенты университета получили в рамках спортивного праздника. Он проходит под девизом «Будущие педагоги – за здоровый образ жизни!». Новая площадка оборудована 10 тренажерами, которые позволяют работать с разными группами мышц и укреплять организм. Здесь смогут заниматься не только студенты, но и все жители столицы.

Владимир Максименко, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Каждый год у нас всегда проходят спортивные мероприятия различного характера по всем видам спорта, от плавания до спортивного ориентирования, футбола, баскетбола.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Это делается, чтобы наши студенты имели возможность гармонично развиваться и были не только профессионалами своего дела, но и были здоровыми, активными, спортивными людьми.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Развитие студенческого спорта является сегодня одной из приоритетных задач, которые сегодня мы решаем в процессе подготовки наших студентов. Потому что все мы прекрасно понимаем, что здоровая нация – это и квалифицированные специалисты, и люди с активной жизненной позицией.