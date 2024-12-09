Новости по тегу #Глеб Никитин

Бизнес-общество и руководители областей Союзного государства на этот раз соберутся на площадке Нижегородской области.
Верхняя планка товарооборота с Нижегородской областью еще впереди.
Один из ярких элементов союзного пазла – тандем Беларуси и Нижегородской области.
Также Глеб Никитин добавил, что рассчитывает на поддержку белорусской стороной и других проектов. К примеру, стало известно, что во время XII Форума регионов Беларуси и России, который планируется провести в июне 2025-го в Нижнем Новгороде, в городе откроется генеральное консульство Беларуси.
«Нам нужно только одно – поддержка, гарантии, чтобы мы, как часто у нас бывало, не утонули в этой огромной бездне российской. Начинаем работать с каким-то частным предприятием – бросил, сбежал, мы найти его не можем», – добавил белорусский лидер.
«Несмотря на те проблемы и сложности, которые сегодня существуют, но которые, как оказалось, нас только укрепляют, если мы не стоим на месте», – добавил Президент.
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