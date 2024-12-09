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Новости по тегу #Глеб Никитин

Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов
09 декабря 2024 18:47

Делегация Нижегородской области и Совет Республики обсудили проведение Форума регионов

Практически весь городской электротранспорт Нижегородской области белорусского производства – «Белкоммунмаш»
09 декабря 2024 17:27

Практически весь городской электротранспорт Нижегородской области белорусского производства – «Белкоммунмаш»

Лукашенко: у истоков развития Нижегородской области в какой-то степени стояли мы
09 декабря 2024 17:22

Лукашенко: у истоков развития Нижегородской области в какой-то степени стояли мы

В Нижегородской области появится Белорусский торговый дом – губернатор поделился подробностями
09 декабря 2024 13:36

В Нижегородской области появится Белорусский торговый дом – губернатор поделился подробностями

Лукашенко – губернатору Нижегородской области: при вашей поддержке мы готовы реализовывать любой проект
09 декабря 2024 10:43

Лукашенко – губернатору Нижегородской области: при вашей поддержке мы готовы реализовывать любой проект

Лукашенко – Никитину: думаю, мы при нашей с вами жизни миллиарда товарооборота всё-таки добьёмся
09 декабря 2024 10:39

Лукашенко – Никитину: думаю, мы при нашей с вами жизни миллиарда товарооборота всё-таки добьёмся

Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде
22 ноября 2023 16:47

Первый белорусско-российский электробус презентовали в Нижнем Новгороде

Головченко: наша цель с Нижегородской областью – выход с совместными продуктами на новые рынки
22 ноября 2023 16:47

Головченко: наша цель с Нижегородской областью – выход с совместными продуктами на новые рынки

В Нижегородской области взорван автомобиль политика и писателя Захара Прилепина
06 мая 2023 10:44

В Нижегородской области взорван автомобиль политика и писателя Захара Прилепина

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову
18 апреля 2023 18:36

«Легенда авиации всего Советского Союза». Кухарев об открытии памятника лётчику-испытателю Валерию Чкалову

Губернатор Нижегородской области на ТИБО: видим, насколько мощно развивается IT-сфера в Беларуси
18 апреля 2023 11:50

Губернатор Нижегородской области на ТИБО: видим, насколько мощно развивается IT-сфера в Беларуси

Новости экономики на РТР-Беларусь за 13.12.2022
13 декабря 2022 17:00

Новости экономики на РТР-Беларусь за 13.12.2022