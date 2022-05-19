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«Только ради этого можно приехать». Что так впечатлило губернатора Нижегородской области в Беларуси?

19 мая 2022 20:07
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Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В чем действительно не дорабатываем, так это в туристическом направлении. И в самое ближайшее время пробелы намерены заполнить.

«Только ради этого можно приехать». Что так впечатлило губернатора Нижегородской области в Беларуси?-1

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
Я считаю, что нам надо, конечно, возобновлять прямое авиационное сообщение (мы тоже это обсудили) и рассказывать, для чего и зачем можно поехать в наши города – развивать этот туризм. Я вчера после прилета побывал в музее Великой Отечественной войны здесь, в Минске, и под огромным впечатлением нахожусь. Я считаю, что только ради этого музея и прикосновения к истории Великой Отечественной войны в Беларуси (Курган Славы, музей), только ради этого можно приехать.

«Только ради этого можно приехать». Что так впечатлило губернатора Нижегородской области в Беларуси?-4

Понятно, что это далеко не все темы, которые связывают и могут еще связать Беларусь и Нижегородскую область России. Но до «золотого» миллиарда партнеры однозначно намерены дойти. Для результатов необходимо только время.

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# Беларусь-Россия # общество # Глеб Никитин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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