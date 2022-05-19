«Только ради этого можно приехать». Что так впечатлило губернатора Нижегородской области в Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В чем действительно не дорабатываем, так это в туристическом направлении. И в самое ближайшее время пробелы намерены заполнить.