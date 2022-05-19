«Ниша, которую можно спокойно занимать». Какие сферы российской экономики освободились после введения санкций?

Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Нижегородская область близки к «золотому» миллиарду товарооборота. Об этом 19 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой приоритет в белорусско-российском сотрудничестве, особенно сегодня, импортозамещение. Эта тема, кстати, станет предметом обсуждения во время ближайшего личного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но говорили о ней уже сегодня. К встрече делегация Нижегородской области подошла основательно, привезя с собой специальный каталог с 4 500 позиций, по которым освободились ниши на российском рынке.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:
По QR-коду могут все белорусские производители выйти на каталог с конкретными требованиями к продукции. К примеру, хвойные вечнозеленые деревья: 34,4 миллиона по товарной позиции идет импорта в Россию из недружественных стран. То есть это, по сути, ниша, которую можно спокойно занимать.
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