«Это уже хорошо». Президент оценил обновлённую концепцию ТЦ «Столица». Собрали самое интересное

Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко оценил обновленную концепцию площадки. Теперь в «Столице» представлено множество белорусских брендов – от одежды и продуктов питания до мебели. Качество и цены отечественных товаров глава государства изучил лично. В чем преуспели наши производители и какие пробелы еще есть в бизнес-стратегии, разбиралась Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

После открытия в 2006 году торговый центр «Столица» сразу же стал, наверное, самым модным моллом Беларуси. Сюда приезжали на шопинг из разных городов, спускались по эскалатору вниз и удивлялись самой идее: торговый центр под землей. Но со временем популярность «Столицы» угасла. И только сейчас для торгового центра начинается период ренессанса с новой концепцией: все белорусские бренды под одной крышей. Одежда и обувь, наши молоко, мясо, шоколад, фарфор, мебель – всего 116 магазинов. «Столица» теперь с белорусским характером снова выходит в топ покупательских симпатий. Все, что нужно для семейного быта, студенческого ритма, детских хотелок. На шоппинг с национальным колоритом не прочь отправиться даже Президент.

Оценить концептуально обновленную «Столицу» Александра Лукашенко приглашали накануне. Пятничный шопинг-тур главы государства определенно стал сюрпризом для посетителей торгового центра. Кто-то даже отвлекся на время от стройных магазинных рядов, все-таки не каждый день увидишь Президента у прилавка. А вот Александр Лукашенко и в атмосфере торгового разнообразия от сути не отвлекается.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Большой пошел спрос, но, когда увидели поток людей – около 12 тысяч в день приходит, то очень многие пошли. И с удовольствием. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы сделали наконец-то за 20 лет существования этого объекта «Белорусский торговый центр» – это уже хорошо. Московское шоссе на выезде, недостроенный центр, то, что Иран начинал строить и не работают. Значит нужно создать точно такой, по этому принципу, может быть, что-то новое будет, создать торговый центр. Лукашенко в «Столице»: надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому. Читать здесь.

Владимир Кухарев:

Мы, кроме того, заключили договора с нашими университетами для концертных программ: университет культуры и академия искусств. Они будут показывать, потому что студенты просят – дайте нам где-то показать свое творчество.

Александр Лукашенко:

Надо же им какую-то копейку платить. Надо поддерживать их.

Верить успеху на слово – не в стиле нашего Президента. Потому как придирчивый потребитель, Александр Лукашенко изучил ассортимент детально. Отечественные марки держат планку по качеству и цене, на витринах немало новинок. Но уже сейчас нужно думать о том, как закрепиться на рынке надолго. Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно». Подробнее.

Посмотреть на бизнес-стратегию по-новому белорусскую промышленность вынудили обстоятельства. Мировой рынок штормит от экономического и политического раздрая, а значит как никогда вовремя отечественным компаниям показать себя во всей красе. Умение делать на совесть «Столица» транслирует и вкусом, и стилем, и функционалом наших брендов. Каждому из которых Президент честно высказал свою оценку и рекомендации. «Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?

Отзывом на лучшие позиции товарного ряда Александр Лукашенко честно делился с другими гостями «Столицы». Потребительская солидарность и в своем роде гарантия качества. «Мороженое хорошее». Президент оценил товарный ряд и дал совет посетителям «Столицы».