«Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей». Лукашенко порекомендовал свой мерч
Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заглянул Александр Лукашенко и в один из самых трендовых магазинов. Мерч Первого сейчас собирает очереди. Солд-аут одежда с узнаваемыми цитатами собрала и на Купалье в Александрии, и на «Славянском базаре». 22 июля модные образы оценил вдохновитель бренда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей. Или сколько там?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Даже дешевле. Встряхнули всю промышленность и в текущем периоде сама ситуация…
– Нам осталось только тебя встряхнуть, чтобы ты все производила. Я считаю, что увидела что-то импортное, принесла на предприятие, повесила – делайте. А как китайцы? Они так начинали, молодцы. А сейчас мастерская всего мира. Вот так, понемножку-понемножку мы должны делать свое. Смотрите только с ценами не балуйтесь, чтобы люди могли покупать.