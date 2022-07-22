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«Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей». Лукашенко порекомендовал свой мерч

22 июля 2022 17:52
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Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей». Лукашенко порекомендовал свой мерч-1

Заглянул Александр Лукашенко и в один из самых трендовых магазинов. Мерч Первого сейчас собирает очереди. Солд-аут одежда с узнаваемыми цитатами собрала и на Купалье в Александрии, и на «Славянском базаре». 22 июля модные образы оценил вдохновитель бренда.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей. Или сколько там?  

«Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей». Лукашенко порекомендовал свой мерч-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Даже дешевле. Встряхнули всю промышленность и в текущем периоде сама ситуация…  
Нам осталось только тебя встряхнуть, чтобы ты все производила. Я считаю, что увидела что-то импортное, принесла на предприятие, повесила – делайте. А как китайцы? Они так начинали, молодцы. А сейчас мастерская всего мира. Вот так, понемножку-понемножку мы должны делать свое. Смотрите только с ценами не балуйтесь, чтобы люди могли покупать.  

«Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей». Лукашенко порекомендовал свой мерч-7

– Александр Григорьевич, расширяя коллекцию…  
– Ну ты мне за рекламу вообще ничего не платишь. Хотя бы это.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Лугина # Ксения Худолей # Фотофакт

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