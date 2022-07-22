«Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей». Лукашенко порекомендовал свой мерч

Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заглянул Александр Лукашенко и в один из самых трендовых магазинов. Мерч Первого сейчас собирает очереди. Солд-аут одежда с узнаваемыми цитатами собрала и на Купалье в Александрии, и на «Славянском базаре». 22 июля модные образы оценил вдохновитель бренда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие просят автограф – вот, пожалуйста. И всего лишь 50 рублей. Или сколько там?