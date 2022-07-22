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«Парни своим девушкам, мужья жёнам покупают». Мерч с какими цитатами Президента берут чаще?

22 июля 2022 17:49
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Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Парни своим девушкам, мужья жёнам покупают». Мерч с какими цитатами Президента берут чаще?-1

Заглянул Александр Лукашенко и в один из самых трендовых магазинов. Мерч Первого сейчас собирает очереди. Солд-аут одежда с узнаваемыми цитатами собрала и на Купалье в Александрии, и на «Славянском базаре». 22 июля модные образы оценил вдохновитель бренда.  

«Парни своим девушкам, мужья жёнам покупают». Мерч с какими цитатами Президента берут чаще?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Как, девушка, у вас покупают это несчастье?  
– Ваша любимая фраза – раздевайся и работай.  
– Это женщинам, женщинам.  

«Парни своим девушкам, мужья жёнам покупают». Мерч с какими цитатами Президента берут чаще?-7

– Парни своим девушкам, мужья женам покупают.  
– Ну правильно, не надо напоминать будет.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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