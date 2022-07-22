Лукашенко в «Столице»: надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому

Новости Беларуси. Приоритет – белорусскому. Это один из основных посылов, озвученных Президентом во время посещения торгового центра «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приоритет – белорусскому. Это один из основных посылов, озвученных Президентом во время посещения торгового центра «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подземный комплекс в свое время был одним из самых популярных торговых объектов страны, но не секрет, что в последние годы торговый центр переживал не лучшие времена – площади пустовали. Чтобы разобраться с этой проблемой, было решено провести апгрейд центра, а именно – сменить концепт. Теперь для работы на площадке привлекается все больше белорусских марок. Среди отечественных производителей известные многим бренды текстиля, мебели, продуктов питания, косметики.
Отныне «Столица» – своего рода рекламная витрина, в которой собрано то, чем гордится страна и что особенно любят туристы. Ведь локация торгового центра предполагает большой интерес именно со стороны гостей (рядом железнодорожный и автовокзалы), да и в целом это самый центр города. Александр Лукашенко концепцию одобрил и предложил внедрить ее и в другие подобные объекты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусское, белорусское, белорусское. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ушли – уходите, мы будем продавать свое. Если тот, кто остался, хочет по импорту работать, ради бога, приходите, работайте. Но уже надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому. Все хотят хорошую зарплату, а хорошая зарплата – когда реализуется товар. Что же мы внутренний рынок отдали неизвестно кому и сидим, руки сложив. Поэтому ситуация, я говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. И в этом плане тоже это подтолкнет нас к тому, что мы начнем наконец-то продавать белорусское как следует, в полном объеме.