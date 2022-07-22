«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?

Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одежда и обувь, наши молоко, мясо, шоколад, фарфор, мебель – всего 116 магазинов. «Столица» теперь с белорусским характером снова выходит в топ покупательских симпатий. Все, что нужно для семейного быта, студенческого ритма, детских хотелок. На шоппинг с национальным колоритом не прочь отправиться даже Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там более сладкое, здесь лучше.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы ушли в сатин, ушли в аппретированные пряжи с добавлением вискозы и полиэфира. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо производить то, что покупается на рынке. Ну и от классики, от традиционного не уходить.