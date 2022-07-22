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«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?

22 июля 2022 17:30
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Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?-1

Одежда и обувь, наши молоко, мясо, шоколад, фарфор, мебель – всего 116 магазинов. «Столица» теперь с белорусским характером снова выходит в топ покупательских симпатий. Все, что нужно для семейного быта, студенческого ритма, детских хотелок. На шоппинг с национальным колоритом не прочь отправиться даже Президент.

«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там более сладкое, здесь лучше.

«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?-7

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы ушли в сатин, ушли в аппретированные пряжи с добавлением вискозы и полиэфира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо производить то, что покупается на рынке. Ну и от классики, от традиционного не уходить.

«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?-10

Александр Лукашенко:
Слабость. Это моя слабость – булочки, сладкое. Лучше в эту сторону не смотреть.

«Лучше в эту сторону не смотреть». Какая гастрономическая слабость у Президента?-13

Александр Лукашенко:
У каждой области должно быть такое предприятие. И объемы, и качество, и узнаваемость.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Лугина # Фотофакт

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