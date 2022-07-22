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«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»

22 июля 2022 18:18
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Новости Беларуси. Ради жизни и в огонь, и в воду, а еще в заброшенный колодец и на любую высоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каких случаях минчане звонят в 101? И кто 24 часа в сутки готов прийти на помощь?  

О самой опасной профессии пойдет речь в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ в воскресенье, 24 июля, в 10 утра.  

«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Горячие будни людей самой жаркой профессии. Кто каждый день рискует собой ради спасения других?  

«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Спасти человека, помочь человеку – для этого мы живем, можно сказать, тренируемся.  

Не упустим заметные новости мегаполиса.  

«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

28 минчан утонули в водоемах страны.  

«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

В первом полугодии в Минске в ДТП пострадали 33 ребенка.  

Поможем определиться с досугом.  

«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Вас научат правильно дышать, медитировать, а также предложат постоять на гвоздях.  

«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Расскажем легко о важном. Смотрите программу «Большой город» в воскресенье, 24 июля, в 10 утра.

# МЧС Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Карина Верховцева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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