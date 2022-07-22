«Помочь человеку – для этого мы живём». Как работает МЧС Беларуси? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Ради жизни и в огонь, и в воду, а еще в заброшенный колодец и на любую высоту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каких случаях минчане звонят в 101? И кто 24 часа в сутки готов прийти на помощь?

О самой опасной профессии пойдет речь в ближайшем выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ в воскресенье, 24 июля, в 10 утра.