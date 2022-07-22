Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»

Лукашенко в «Столице»: надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому. Читать здесь .

Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верить успеху на слово – не в стиле нашего Президента. Потому как придирчивый потребитель, Александр Лукашенко изучил ассортимент детально. Отечественные марки держат планку по качеству и цене, на витринах немало новинок. Но уже сейчас нужно думать о том, как закрепиться на рынке надолго.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Рынок внутренний немножко освободился? – Освободился за счет европейских производителей, которые сегодня… – И смотри: никого сюда больше не пускай. Даже если нормализуются отношения, твоя задача – удержать этот рынок.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы сейчас сделаем проект, производство переработки какао-бобов, чтобы нам не возиться с Прибалтикой.

Александр Лукашенко:

Правильно. То, что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно. Поэтому смотрите, рынок наш внутренний. На внешнем нас тоже знают. Ну нам-то много и не надо. Что мы, уже гиганты такие?