Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»
Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко в «Столице»: надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому. Читать здесь.
Верить успеху на слово – не в стиле нашего Президента. Потому как придирчивый потребитель, Александр Лукашенко изучил ассортимент детально. Отечественные марки держат планку по качеству и цене, на витринах немало новинок. Но уже сейчас нужно думать о том, как закрепиться на рынке надолго.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Рынок внутренний немножко освободился?
– Освободился за счет европейских производителей, которые сегодня…
– И смотри: никого сюда больше не пускай. Даже если нормализуются отношения, твоя задача – удержать этот рынок.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Мы сейчас сделаем проект, производство переработки какао-бобов, чтобы нам не возиться с Прибалтикой.
Александр Лукашенко:
Правильно. То, что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно. Поэтому смотрите, рынок наш внутренний. На внешнем нас тоже знают. Ну нам-то много и не надо. Что мы, уже гиганты такие?
– Совершенно верно, наша задача – внутренний рынок обеспечить и сохранить.
– Да, надо обеспечить своих людей работой и зарплатой нормальной.
– Освоили по просьбе наших китайских партнеров шоколад.
– Они что, едят это?
– Едят.
– Ужас.
– Сейчас распробовали наш белорусский шоколад. Вы знаете, если бы была возможность, они скупили бы весь наш объем шоколада.
– Если мы в Китай войдем капитально (они люди, знаешь, стабильные), привыкли к этому – будут покупать.
«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы».