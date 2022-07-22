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Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»

22 июля 2022 16:55
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Новости Беларуси. Закрепление белорусских брендов на внутреннем рынке, сотрудничество с заинтересованными партнерами и строительство нового торгового центра на месте минского долгостроя. Актуальные вопросы для промышленности и торговли Президент обозначил во время посещения подземного комплекса «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко в «Столице»: надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусскому. Читать здесь.  

Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»-1

Верить успеху на слово – не в стиле нашего Президента. Потому как придирчивый потребитель, Александр Лукашенко изучил ассортимент детально. Отечественные марки держат планку по качеству и цене, на витринах немало новинок. Но уже сейчас нужно думать о том, как закрепиться на рынке надолго.  

Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Рынок внутренний немножко освободился?  
– Освободился за счет европейских производителей, которые сегодня…  
– И смотри: никого сюда больше не пускай. Даже если нормализуются отношения, твоя задача – удержать этот рынок.  

Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»-7

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:  
Мы сейчас сделаем проект, производство переработки какао-бобов, чтобы нам не возиться с Прибалтикой.  

Александр Лукашенко:  
Правильно. То, что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно. Поэтому смотрите, рынок наш внутренний. На внешнем нас тоже знают. Ну нам-то много и не надо. Что мы, уже гиганты такие?  

Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»-10

– Совершенно верно, наша задача – внутренний рынок обеспечить и сохранить.  
– Да, надо обеспечить своих людей работой и зарплатой нормальной.  
– Освоили по просьбе наших китайских партнеров шоколад.  
– Они что, едят это?  
– Едят.  
– Ужас.  

Лукашенко об импортозамещении: «Что мы можем быстро сделать – это надо сделать мгновенно»-13

– Сейчас распробовали наш белорусский шоколад. Вы знаете, если бы была возможность, они скупили бы весь наш объем шоколада.  
– Если мы в Китай войдем капитально (они люди, знаешь, стабильные), привыкли к этому – будут покупать.  

«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы».  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Ксения Худолей # Фотофакт

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