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«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы»

22 июля 2022 10:49
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Новости Беларуси. Приоритет – белорусскому. Это один из основных посылов, озвученных Президентом во время посещения торгового центра «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы»-1

Несмотря на визит Президента в «Столицу», торговый центр в привычном режиме работы и доступен для покупателей. Разумеется, Александра Лукашенко среди посетителей узнали. И это не только своего рода пиар на высшем уровне. Но и вместе с тем возможность обсудить с белорусскими производителями положение дел, поставить конкретные задачи предприятиям. Основная из них – укреплять позиции на внутреннем рынке.

«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы»-4

– Какая самая больная проблема на предприятии?
– На сегодня, наверное, дорогостоящее сырье.

«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы»-7

– У них очень хорошее белье.
– Хорошее то, которое продается, а если оно не продается, так что?
– Поэтому бязь, мы определились, что высокая конкурентная среда по узбекам и туркам, мы от нее уходим и практически ушли. Ушли в сатин, в претированные пряжи с добавлением вискозы и полиэфира.
– Надо производить то, что покупается на рынке, и от классики, от традиционного не уходить.

«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы»-10

Президент ознакомился с представленной продукцией и кое-что даже продегустировал. Не обошлось и без общения с продавцами торговых павильонов.

Подробности – в следующем выпуске.

# Рабочая поездка Президента # общество # Татьяна Лугина # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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