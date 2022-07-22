«От классики не уходить». Президент присмотрелся к ассортименту на полках «Столицы»

Новости Беларуси. Приоритет – белорусскому. Это один из основных посылов, озвученных Президентом во время посещения торгового центра «Столица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на визит Президента в «Столицу», торговый центр в привычном режиме работы и доступен для покупателей. Разумеется, Александра Лукашенко среди посетителей узнали. И это не только своего рода пиар на высшем уровне. Но и вместе с тем возможность обсудить с белорусскими производителями положение дел, поставить конкретные задачи предприятиям. Основная из них – укреплять позиции на внутреннем рынке.

– Какая самая больная проблема на предприятии?

– На сегодня, наверное, дорогостоящее сырье.

– У них очень хорошее белье.

– Хорошее то, которое продается, а если оно не продается, так что?

– Поэтому бязь, мы определились, что высокая конкурентная среда по узбекам и туркам, мы от нее уходим и практически ушли. Ушли в сатин, в претированные пряжи с добавлением вискозы и полиэфира.

– Надо производить то, что покупается на рынке, и от классики, от традиционного не уходить.