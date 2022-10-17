«Это укус комара». Почему никто не вводит санкции против США?

Новости Беларуси. Какие военно-политические блоки сейчас в силе? Что такое геополитические круги Эйлера? Почему международные организации меняют свой статус? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты для обсуждения недавнего саммита СНГ.

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте говорить о том, что это гарантия того, что не дай Бог, чтобы у нас произошел такой мятеж, как в 2020 году, ведь главной целью было что? Деиндустриализация Беларуси. Для того, чтобы полностью очистить от производства эту страну и заполнить ее западным товаром. При таком партнере, как Китай, сделать это будет крайне сложно. Петр Петровский, политолог:

Да. А в отличие от Европейского союза, мы выдержим. А Европейский союз сегодня стоит перед вопросом деиндустриализации. Потому что американцы хотят забрать их промышленность и вывезти к себе в борьбе с Китаем.

Алена Сырова, СТВ:

Мы еще об одной организации сегодня не поговорили, если и затрагивали, то вскользь. Поговорим о безопасности – ОДКБ. Там, наверное, вопросов очень много накопилось за последнее время, и коль мы видим сейчас развитие ситуации и понимаем, что Беларусь и Россия, понятно, что наши взаимоотношения за скобками во всех сферах, они абсолютно на другом уровне. Кирилл Казаков:

Мы начинаем с Союзного государства. Конечно, военная сфера одна. Алена Сырова:

Конечно. Тем не менее мы понимаем, что мы защищены нашим союзником, мы идем за руку друг с другом, и в любом случае будем давать отпор вместе. Возникает вопрос, зачем нам остальные, если и так настолько все непонятно во взаимоотношениях между, настолько все неоднозначно. Так, может быть, на ОДКБ пора ставить точку?

Вадим Боровик, политолог:

Это вообще неправильный подход. Во-первых, по СНГ немножко я не согласен. Правильно наш президент говорил, что ослабла организация, надо усиливать там и экономическую, и политическую составляющую. Но плюс СНГ в том, что из этой организации и выкристаллизовался и экономический союз, и Союзное государство, и ОДКБ. Это почва благородная, которая порождает. Хотя экономический суд СНГ, что он может? Документы надо читать. Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:

Из экономического суда СНГ вырос экономический суд ЕАЭС, который работает. Вадим Боровик:

Да-да. Я говорю о том, что плодородная почва еще прорастает. То есть, если мы берем документы, то полномочия органов СНГ, пока, к сожалению, не те. ОДКБ. Основная проблема – противоречия. Почему идет борьба за территорию, вы думаете, кому-то территории мало? Чем дальше от вас расположены военные соединения, боеголовки. Как начался Карибский кризис? В Измире разместили ракеты. Оттуда турки начали. И мы пошли туда – поближе к Карибским островам. Сегодня, когда мы говорим о глобальной безопасности, чем дальше у нас пояс безопасности, чем больше у нас в этом регионе союзников, что бы было с Казахстаном, если бы тогда… К сожалению, не всегда ценят отдельные политики, я сейчас не в адрес президента Казахстана, я говорю о политическом истеблишменте, который сегодня нелицеприятно высказывается в адрес России, но она тогда сыграла решающую роль.

Кирилл Казаков:

Вадим, какую часть финансирование британское занимает проектов, особенно энергетические, поэтому и высказываются. Вадим Боровик:

Да, но это неправильно. Поэтому действительно сыграл свою роль ОДКБ. И кстати говоря, это защитили не только Казахстан, а Центральную Азию хотели поджечь. Экономика Казахстана в большей экономике всех стран Центральной Азии. Вы понимаете, если бы эту страну подожгли. Надо понимать эти процессы. Поэтому любое расширение геополитического союза, образования либо военного блока – это отдаление угрозы от собственных рубежей. Поэтому мы будем этим заниматься. Другой вопрос – играют на противоречиях. Сегодня в чем наша слабость? Они контролируют международную финансовую систему, международную торговлю оружием во многом контролируют, международные институты, которые могут налагать санкции. Вы когда-нибудь видели, чтобы против Соединенных Штатов кто-то ввел санкции? Любую войну развязали – плевать.