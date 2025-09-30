30 минут на 20 вопросов – как прошёл первый экзамен для мигрантов на знание одного из госязыков

Чтобы интеграция в профессиональную среду прошла успешно, в Беларуси ввели новый экзамен для мигрантов – на знание одного из государственных языков. В тесте 20 вопросов. На их решение дается 30 минут. Первый прошел уже сегодня, 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С нюансами тестирования ознакомился Даниил Дроботов.

Чтобы проверить знания русского языка и получить разрешение на работу, на первый специальный экзамен в стране в эту аудиторию пришли уроженцы 8 государств. Большинство из них – трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья, а также Израиля, Латвии и Ирана.

Имант Тутин, гражданин Латвии:

Я вырос в восточной части Латвии. Там по-русски говорят с детства, хотя я сам латыш. Русский язык меня не смущает, но тут меня ситуация вынуждает сдать. Ну, я абсолютно не против, потому что у меня профессия водителя, я общаюсь с людьми.

Результат теста – теперь обязательный документ для того, чтобы иностранец мог получить работу водителем, официантом, продавцом или медработником. Полный перечень профессий можно найти на сайте Министерства образования. Задания теста составлены так, чтобы убедиться, что экзаменуемые могут свободно общаться без языковых барьеров. Светлана Ковчур, начальник отдела дополнительного образования взрослых в Министерстве образования Беларуси:

Надо отметить, что отработан механизм взаимодействия с нанимателями, поскольку предусматривалось направление документов, заключение договора, подготовка медицинских справок. Кроме этого, наш Республиканский институт контроля знаний разработал с привлечением ведущих специалистов в области русского языка как иностранного тесты, которые сегодня наши трудящиеся мигранты будут заполнять. Отработан механизм и процедура передачи этих тестов, подведение итогов.

На выполнения письменных заданий отводится 30 минут. Для зачета нужно правильно ответить минимум на половину вопросов. Проверит работы комиссия, в числе которых преподаватели вузов и работники миграционной службы. При успешной сдаче на руки выдадут протокол оценки знаний и путь к новой карьере в Беларуси будет открыт. Если попытка неудачная – экзамен можно пересдать.

Шамырат Алиханов, гражданин Туркменистана:

Волнений особых не было. Там, по-моему, все решаемо, легко.

– Для чего вам нужен экзамен?

– Экспедитором я собираюсь работать в одной фирме. Для этого сказали пройти экзамен, вот и пришел.

– Какие ожидания от результата?

– Наверное, нормально. Я думаю, что я прошел. Там сложного не было ничего.