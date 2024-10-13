Это только первая точка маршрута! Как Молодечно встретил «Марафон единства»?

Память – это одна из скреп нашего народа. Но не только прошлым живет Беларусь. В Молодечно прошла общественно-культурная акция «Марафона единства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Масштабный форум претендует на звание самого мобильного праздника страны. Ярко стартовали в День народного единства в Минске. Далее торжественным эхом разлетится по разным регионам. Программа насыщенная – от встреч с топовыми спикерами, квестов и экскурсий до культурно-музыкальной феерии. А квинтэссенция «Марафона единства» – сплотить страну и подарить всем белорусам возможность прикоснуться к большому празднику. Анастасия Ярощик-Корниенко – в ритме единства.

На старт, внимание – первая точка «Марафона единства» – Минская область – самая большая в Беларуси. А Молодечно – один из старейших городов. Это тот случай, когда СМИ и блогеры вместе рассказывали зрителям, слушателям, читателям и подписчикам о событиях, которые объединили представителей разных поколений белорусов. Маршрут построен. Подробности в сюжете.

В эти дни прошла и знаменательная встреча с космонавтами. Один из вопросов, конечно, касался Молодечно. У Олега Новицкого поинтересовались, видел ли он город из космоса. Марина Василевская и Олег Новицкий точно знают, как выглядит Беларусь с космической высоты и как важно ценить свое родное, которое открывает путь к большим стартам.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:

Единство присутствует в моей жизни всегда. Я очень рад, что являюсь представителем двух государств. Я не могу их разделить. У нас нет границ между Беларусью и Россией. Это счастье быть человеком, который имеет право въезжать на свою Родину, где ты родился и где ты учился. Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Мы здесь вместе – это знак того, что действительно Союзное государство, дружба. Вместе мы сила, вместе мы все выдержим и все победим. Мы не просто так слетали в космос вместе, поэтому за нами сила, за нами мощь.

Вот так вместе поколения белорусов говорят о своем родном, об уникальности нашего народа и наших достижениях, которыми гордимся, потому что создаем их сами на своей земле. Заложенные зерна в начале суверенного пути сегодня дают свои плоды в промышленности, аграрном секторе, образовании, спорте, просто в красоте наших городов, которые в рамках марафона становятся еще ближе, приезжают в гости друг к другу.

«Ледовая арена». Знаковый объект в Молодечно открыли в 2011-м во время «Дожинок». Самая большая арена города в распоряжении артистов, и технологии по последнему слову. Свет, плазмы, мультимедиа – все, чтобы подарить незабываемые впечатления. Неповторимый колорит белорусской души, уникальное культурное наследие, колоритное и самобытное. Это показали участники республиканского фестиваля «Беларусь – моя песня». Инициатива главы государства, концерты всех областей на сцене Дворца Республики. Коллективы из разных уголков нашей страны, профессиональные и просто любители, показали свой талант на знаковой сцене страны. Они отразили особенности каждого региона ярко и самобытно. Так родилась идея собрать соцветия талантов земли белорусской на одной площадке представителей разных возрастов в одном концерте. В День народного единства, 17 сентября, наш Президент сообщил о том, что мероприятие выйдет за пределы «Минск-Арены» и его увидят все белорусы. Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами. Подробности. И вот мероприятие принимает у себя Молодечно.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент у всех нас спросил: ну а как мы не покажем все лучшее людям, как не провезем этот концерт по всем нашим регионам, по всей нашей стране? Наши люди должны видеть белорусские таланты, должны видеть друг друга, видеть, знать и гордиться. Вот так зародилась эта идея, вот так мы оказались сегодня здесь, у вас в гостях. Концерт превратился в масштабную акцию, насыщенную самыми разными интереснейшими мероприятиями, и мы все видим: Молодечно этой акцией и этими мероприятиями живет уже два дня. А наш Президент сегодня работает на Гомельщине, где чествует лучших тружеников села. Мы с вами абсолютно точно знаем, что они этого заслуживают. Я же здесь для того, чтобы всем вам передать самый теплый привет и самые добрые пожелания от главы нашего государства. И этот концерт, и вся эта акция – подарок от нашего Президента и, конечно, от всей творческой сферы нашей страны.

На сцене единство таланта, культуры и красоты. Яркие номера грандиозного концерта как большая книга, каждая глава которой раскрывает нашу историю. Молодечно увидело не только концерт, который был в Минске в День народного единства, но и своих известных земляков, обычных тружеников. Молодой, но креативный фестиваль – второй день «Марафона единства» в Молодечно поразил всех. Читайте здесь.