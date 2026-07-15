Строят карьеру и создают семьи. В экономике Беларуси заняты свыше 35 тысяч трудовых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Более 8 тысяч человек работают в Минской области, 85 % – рабочие кадры. Основные сферы занятости – строительство, промышленность, торговля и сельское хозяйство. Например, в сельхозпредприятии «Пионер-Агро» Копыльского района работают животноводами граждане Пакистана. Для них предусмотрены соцпакет, жилье и кураторство.

Асад Фарук, животновод сельхозпредприятия «Пионер-Агро»: Я приехал сюда, чтобы материально поддержать свою семью. Компания, где я работаю, нам помогает: предоставили комфортное жилье со всеми необходимыми вещами. Здесь очень хорошие и дружелюбные люди, которые нас поддерживают.

Софья Навицкая, начальник МТК «Ванелевичи» сельхозпредприятия «Пионер-Агро»:

Работаем мы с ними всего лишь месяц. Совсем недавно ввели это в практику. Работается с ними хорошо. По приезду им выдали жилье. Они живут в одном отдельном домике. Мебель все обставили, бытовую технику.

Для иностранных работников обязательно знакомство с трудовыми нормами, назначение наставников и контроль дисциплины. Занятые в сфере услуг должны сдавать экзамен на знание государственного языка.