Возрождение Полесья – как в Беларуси будут восстанавливать уникальный регион

За время проведения «Дожинок» в порядок привели несколько десятков населенных пунктов. Возможно, кто-то скажет – капля в море. Такими темпами далеко не уедешь, но лучше меньше, да лучше, как говорится. А что касается более масштабных преображений, то и они имеются. Только на прошлой неделе Президент поставил задачу вернуться к восстановлению белорусского Полесья. В начале нулевых приняли отдельную госпрограмму, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого уникального белорусского региона, но попытку нужно повторить.

Припятское Полесье – особый край. Аутентика буквально во всем – от лексикона до географии. Это более 1 тысячи 800 гектаров с пойменными лугами, лесами, плодородными почвами. Земли богаты полезными ископаемыми. В Полесье есть залежи бурого угля, горючего сланца, торфа, каменной и калийной соли, минеральных и термальных вод. Да и кто знает, что еще хранит полесская земля. У этого края огромный потенциал, который до конца не изучен и не раскрыт. А потому самое время вернуться к этому вопросу. Но важное и существенное дополнение от Президента, на которое стоит обратить особое внимание перед началом столь масштабных работ. Вертолетных денег не будет. Ресурсы выделят под конкретные проекты и задействуют не только республиканский, но и местные бюджеты и инвестиции. О полесском ренессансе расскажет Кристина Протосовицкая. Без конца и края – такая земля таинственных и не самых доверчивых, но таких отзывчивых и смелых – нет, не мечтателей, а тех, кто привык рассчитывать только на себя.

Светлана Цилимова, старший научный сотрудник Музея белорусского Полесья:

Полесье – это всегда была своя отдельная территория со своим менталитетом, со своим складом. И даже на Полесье в разговорной речи никогда не употреблялся белорусский литературный язык. Даже язык был свой – полесский диалект.

Глава государства во время рабочей поездки в Пинский район вспомнит разговоры о полесской республике в 1990-е, на разломе. Именно тогда молодой Президент поймет этих загадочных полешуков. Признав в нем «своего» – природную настороженность, воспитанную бескрайними топями болот, сменят на преданность.

Степан Бамбиза, генеральный директор Национального парка «Припятский» (1997-2021 гг.):

Первое знакомство – старые полешуки часто вспоминают, как они вручили косу в руки, чтобы посмотреть, насколько он крепок. Александр Григорьевич – это крестьянский сын, приученный к труду с детства, он знал этот крестьянский труд весь. Поэтому он сразу людям понравился. После его отъезда было много впечатлений. Я запомнил, наверное, Александр Григорьевич подзабыл. У одной женщины он спросил: что бы ты хотела? У меня такая аналогия. Я помню, смотрел фильм о нашем партизане Корже. Он у одной бабушки спросил: что бы ты хотела после войны? Она говорила: хлеба наесціся ўволю. И тогда было это поручение, военную пекарную привезли. Сразу началось возрождение, внимание. Я помню, немножко и техники нам... Первая программа возрождения Полесья решала вопросы с доступностью социальной инфраструктуры, газификацией, запускала новые комплексы и модернизировала предприятия. На Туровщине с нуля начали производить до этого невиданные для страны итальянские сыры.