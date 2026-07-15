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Литва намерена восстановить пограничный контроль на границе с Латвией

15 июля 2026 06:43
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Литва намерена восстановить пограничный контроль на границе с Латвией из-за массового притока нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва намерена восстановить пограничный контроль на границе с Латвией-2

Новое руководство МВД обвинило соседей в неспособности защитить свои рубежи. Мигранты, проникнув в Евросоюз через Латвию, используют поддельные документы для поездок в Варшаву на автобусах. Нагрузка на литовских пограничников выросла в 10 раз с начала 2026 года. Вильнюс готов ввести жесткие ограничения на дорогах, несмотря на возможные многокилометровые пробки.

# Латвия # Новости Латвии

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