Литва намерена восстановить пограничный контроль на границе с Латвией

Новое руководство МВД обвинило соседей в неспособности защитить свои рубежи. Мигранты, проникнув в Евросоюз через Латвию, используют поддельные документы для поездок в Варшаву на автобусах. Нагрузка на литовских пограничников выросла в 10 раз с начала 2026 года. Вильнюс готов ввести жесткие ограничения на дорогах, несмотря на возможные многокилометровые пробки.