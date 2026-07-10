Новости по тегу #Валерий Шмат

Узнали, какая главная идея заложена в этой песне, как проходили съемки видео и почему эта работа сегодня отзывается в сердце каждого.
«2025 год был вельмі плёным для нашага калектыву».
«Все песни о родине, о любви, о наших замечательных людях, о нашей истории в этой программе прозвучат. Поэтому все города, которые мы посетим и в которых будем 3 июля, мы с большим удовольствием исполним эти песни».
«Обычные люди мыслят не нотами, а эмоцией. А уже наша задача, благодаря каким аккордам, каким гармониям, каким ноткам, каким тембральным особенностям мы эти эмоции из людей достанем».
«Мне кажется, самое главное – это каждый день выбирать себя и выбирать своего партнера».
В Беларуси продолжается досрочное голосование. Позади четыре дня этого этапа кампании.
Этот день навсегда вписан в историю Солигорска. Сегодня торжественно открыли красочный арт-объект – это подарок жителям города от «Марафона единства».
«Бабушка всю жизнь хотела, чтобы кто-то из ее детей стал музыкантом».
«Очень сложно было понять, как это трансформировать для широкого зрителя. У меня был вопрос: поймут ли это люди».
«Сначала было семь человек, потом пять, это минимальный состав, чтобы исполнять многоголосье».
«Автобусы приезжали в деревню один раз в неделю, завозили людей, на завтра увозили, то есть настолько плачевное состояние в стране было даже с бензином».
«Я считаю, что слово «единство» замечательно характеризует то, что происходит. Люди не только слушают, но они прямые участники действа».
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