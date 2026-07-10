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Новости по тегу #Валерий Шмат

Арт-группа «Беларусы» презентовала музыкальное видео на композицию «Помолимся за Беларусь»
10 июля 2026 09:31

Арт-группа «Беларусы» презентовала музыкальное видео на композицию «Помолимся за Беларусь»

Валерий Шмат: вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву
31 декабря 2025 10:41

Валерий Шмат: вялікі план на 2026 год – адсвяткаваць юбілей нашага калектыву

Что такое День Независимости для артиста? Рассказал Валерий Шмат
03 июля 2025 12:38

Что такое День Независимости для артиста? Рассказал Валерий Шмат

«Песня рождается вместе с артистом». Валерий Шмат рассказал о создании композиции «Крылатымі не нараджаюцца»
03 июня 2025 09:02

«Песня рождается вместе с артистом». Валерий Шмат рассказал о создании композиции «Крылатымі не нараджаюцца»

24 года 24/7 вместе! Валерий Шмат и Алеся Кузнецова поделились секретом семейных отношений
02 мая 2025 13:55

24 года 24/7 вместе! Валерий Шмат и Алеся Кузнецова поделились секретом семейных отношений

Электоральная кампания близка к финалу – как прошёл четвёртый день досрочного голосования в Беларуси?
24 января 2025 17:56

Электоральная кампания близка к финалу – как прошёл четвёртый день досрочного голосования в Беларуси?

В Солигорске открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»
04 января 2025 10:57

В Солигорске открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках»

Музыка поглощает, и это похоже на влюблённость! Поговорили с Валерием Шматом об искусстве, творчестве и семье
01 декабря 2024 07:46

Музыка поглощает, и это похоже на влюблённость! Поговорили с Валерием Шматом об искусстве, творчестве и семье

Как появилась «Баллада о диктаторе»? Валерий Шмат откровенно признался
01 декабря 2024 07:40

Как появилась «Баллада о диктаторе»? Валерий Шмат откровенно признался

Всё начиналось с мужского хора – вот как создавалась арт-группа «Беларусы»
01 декабря 2024 07:32

Всё начиналось с мужского хора – вот как создавалась арт-группа «Беларусы»

«В стране даже бензина не было». Заслуженный артист Беларуси вспомнил 90-е и государство до Лукашенко
01 декабря 2024 07:23

«В стране даже бензина не было». Заслуженный артист Беларуси вспомнил 90-е и государство до Лукашенко

«Мне приятно, что люди очень тепло принимают произведения» – Валерий Шмат о «Марафоне единства»
01 декабря 2024 07:15

«Мне приятно, что люди очень тепло принимают произведения» – Валерий Шмат о «Марафоне единства»