Благоустроили более 200 объектов – показываем, как изменилась Корма к областным «Дожинкам»

«Дожинки» – праздник аграриев, но считается, что город, где проходит фестиваль тружеников села, выигрывает настоящий джекпот. Ведь во время подготовки к «Дожинкам» районный центр меняется как внешне, так и внутренне, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, в Корме открыли новое производство, построили школу искусств, отремонтировали стадион и теперь готовы принимать даже чемпионат Беларуси по футболу. Одним словом, городской поселок получил хорошую фору. Главное сейчас – удержать результат. За тем, как преобразилась Корма, наблюдала и наша Анна Корольчук.

Сотни узоров и 5,5 тысячи стежков в минуту – в городском поселке Корма на полную мощность вышло новое швейное производство по выпуску стеганых одеял. Еще в прошлом году на площадке бывшей ткацкой фабрики только обсуждали идеи для развития. Сегодня в просторном и светлом цеху изготавливают домашний текстиль премиум-класса из экологичного льна.

Александр Суворов, управляющий филиалом № 2 предприятия «Речицкий текстиль»:

Корма производит порядка 4-4,5 тысячи одеял или покрывал, то есть изделий, в месяц. Ну и плюс дополнительно порядка 10-12 тысяч это полотенец. Мы также шьем постельное белье по заказу, в том числе для Орши, для Речицы, для других поставщиков. Пледы, покрывала. Все, что можно шить, мы готовы любую работу выполнять и работать. Ну и последний самый такой наш белорусский бренд – это льносодержащая продукция. Она практически без крошения.

В таком сегменте здесь еще не работали, хотя Корма считается льняной столицей Гомельщины: культуру выращивают на полях и получают волокна на местном льнозаводе. Сейчас производственная цепочка замкнулась: при поддержке Оршанского льнозавода и концерна «Беллегпром» цех оснастили оборудованием последнего поколения, и возможности производства выросли в разы. Подробности в сюжете.

В целом 2024 год для Кормы связан с перерождением – городской поселок принимает областные «Дожинки», и готовиться к этому событию начали еще в январе. Программа благоустройства охватила более 200 объектов – обновили коммуникации, дороги и городской парк, отремонтировали несколько десятков жилых домов. Особая гордость – открывшийся после реконструкции стадион «Сож».

Евгений Герилович, заведующий сектором спорта и туризма Кормянского райисполкома:

Построено новое современное футбольное поле, сделаны беговые дорожки, сектор для прыжков, сделана волейбольно-баскетбольная площадка, сделаны две современных площадки для пляжного волейбола, построен административно-бытовой комплекс, который включает в себя три раздевалки, ну и также все подсобные помещения, то есть современный тренажерный зал. Также построена лыжероллерная трасса, которая пользуется популярностью среди всех слоев населения. Бабушки занимаются скандинавской ходьбой, молодые мамы приходят прогуляться с детками. Вообще, объект пользуется спросом у населения.