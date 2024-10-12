Молодой, но креативный фестиваль – второй день «Марафона единства» в Молодечно поразил всех

Память – это один из скрепов нашего народа. Но не только прошлым живет Беларусь. 12 октября в Молодечно принимали эстафету «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас немало праздников, связанных с историей, которые славятся богатыми традициями и уходят корнями в далекое прошлое. И мы бережем то культурное наследие, которое подарили наши трудолюбивые предшественники. Отрадно, что у славянских обрядов и обычаев есть современные последователи, которые дают белорусам возможность окунуться в праздничную атмосферу, при этом оставить после себя не только эмоции, воспоминания и новых друзей, но и подарки, которые всегда будут напоминать о важном событии. Премьера этого года – общественно-культурная акция «Марафон единства» – тому пример. Второй день Молодечно пронизан звуками музыки, живого общения, радостных впечатлений и ароматом национальных блюд. Масштабный форум, который может стать самым мобильным праздником страны, охватив 13 городов, затронул сегодня все сферы жизни Молодечно – от железной дороги до космоса. О том, как принимают молодой, но креативный фестиваль, а также – какая следующая остановка в рамках «Марафона единства» – знает Анастасия Ярощик-Корниенко.

Важно, чтобы молодое поколение помнило историю и сохранило неповторимую белорусскую культуру, берегло свою страну. Это зависит от каждого. Ведь «Время выбрало нас!». Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Грандиозная концертная программа представила всю палитру белорусских талантов. Яркий аккорд «Марафона единства» в Молодечно.

Идея подарить этот созидательный и патриотичный праздник всей стране принадлежит Александру Лукашенко. В День народного единства, 17 сентября, наш Президент сообщил о том, что мероприятие выйдет за пределы «Минск-Арены» и его увидят все белорусы. И вот, «Марафон единства» принимает у себя Молодечно.

За плечами белорусов память поколений, в которой черпают силу и опыт и становятся более едиными, чем когда-либо. Историческому пути к единству был посвящен номер «Славянскае сузор'е». Так звучит его название, раскрывая тему прошлого и настоящего, в том числе общности братских народов как в годы разделения и борьбы за воссоединение, так и на современном этапе в стремлении сохранить и укрепить суверенитет страны. Тот самый номер, который впервые представили в «Минск-Арене», теперь звучит и в Молодечно. На сцене как профессиональные артисты, так и любительские коллективы, прибывших из разных областей Беларуси, вместе в своих номерах раскрывают многогранность белорусской души.

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:

Наш нумар вельмi значны, гэта балада пра дыктатара. І вы чулі яе на «Мінск-Арэне». Яна нарабiла шмат шуму. I, разумееце, што, гэта слова зусiм па-іншаму трансфармуецца, i не толькi праз музыку, якую я напісаў, але і праз тую філасофію, якой мы кажам. Там ёсць словы: «А диктатор строит больницы, мосты, дороги и храмы» i iншыя словы пра Першага, якiя адлюстроўваюцца зусiм па-іншаму: як моцны чалавек у цяжкую хвiлiну стане за сваю Айчыну.