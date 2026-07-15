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Туристы отказываются от отдыха в Латвии из-за инцидентов с дронами

15 июля 2026 06:15
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Туристическая отрасль Латвии в глубоком кризисе из-за массовых отмен бронирований. Иностранцы отказываются от поездок на фоне сообщений о падении украинских дронов на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристы отказываются от отдыха в Латвии из-за инцидентов с дронами-2

Ситуация критическая: более 80 % представителей малого бизнеса столкнулись с отменами, а 99 % рестораторов отмечают резкое снижение числа иностранных клиентов. Летний сезон не оправдал ожиданий. По данным Евростата, Латвия занимает последнее место в ЕС по восстановлению туристической отрасли после пандемии.

# Латвия # Новости Латвии

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