Туристы отказываются от отдыха в Латвии из-за инцидентов с дронами

Туристическая отрасль Латвии в глубоком кризисе из-за массовых отмен бронирований. Иностранцы отказываются от поездок на фоне сообщений о падении украинских дронов на территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация критическая: более 80 % представителей малого бизнеса столкнулись с отменами, а 99 % рестораторов отмечают резкое снижение числа иностранных клиентов. Летний сезон не оправдал ожиданий. По данным Евростата, Латвия занимает последнее место в ЕС по восстановлению туристической отрасли после пандемии.