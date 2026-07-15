В Академии МВД начала работу межвузовская приемная комиссия

Алексей Башан, временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД Беларуси:

В год Белорусской женщины министр внутренних дел принял решение о том, чтобы увеличить набор девушек в учреждения высшего образования Министерства внутренних дел. Таким образом, у нас в Академию и в Могилевский институт вместе будет принято 50 девушек – будущих страж и хранительниц правопорядка. Кроме того, одной из особенностей является то, что в этом году впервые проводится набор вновь созданный колледж Министерства внутренних дел, который находится в Горанях.

Колледж документы принимает позже, чем у нас. Соответственно, кто не прошел по конкурсу и мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел и получить ведомственное образование, у него будет возможность подать документы, в том числе и в колледж МВД. Мы работаем как единый слаженный механизм. С удовлетворением отмечаем, что очень большое количество в этом году к нам подает документов выпускников военно-патриотических клубов системы Министерства внутренних дел.