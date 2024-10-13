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Почему кукуруза белорусской селекции уступает импортной – объяснили в НАН

13 октября 2024 18:17
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«Мы начали селекцию 30 лет назад, а известные фирмы 100-летнюю историю имеют», рассказал Эрома Урбан в интервью программе «Неделя» на СТВ. «У них есть определенные кадры, опыт, но мы создаем материалы», – отметил он.

Почему кукуруза белорусской селекции уступает импортной – объяснили в НАН-2

Эрома Урбан, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Да, есть пробные гибриды, которые немножко уступают по зерновой продуктивности, тем не менее эти гибриды достойны, они могут заменить полностью все иностранные гибриды. И я хочу отметить тот факт, что мы ведем семеноводство, ежегодно мы производим материнских форм гибридов где-то порядка 160-180 тонн.

Наша кукуруза и повышение урожая из-за климата – отечественное растениеводство обсудили с Эромой Урбаном.

# Сельское хозяйство # Белорусская наука # Эрома Урбан

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