Стало известно, какой из регионов следующим примет «Марафон единства»

В Ледовом дворце Молодечно проходит концерт «Время выбрало нас!». На одной сцене как профессиональные артисты, так и любительские коллективы из разных областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно акция длится второй день. И суббота насыщена самыми яркими моментами программы. Утро началось с открытия мурала , получившего название «Будущее Беларуси в твоих руках».

Супер, очень нравится. Очень приятно, что в нашем городе такие праздники, такие дни для взрослых и детей. Очень хорошо.

Семейные горожане с удовольствием у нас посещают такие мероприятия. Все миролюбивые, все настроенные, гостеприимные. И вообще у нас город замечательный.

Организаторы уже поделились, какой из регионов следом за Молодечно будет принимать «Марафон единства».