Стало известно, какой из регионов следующим примет «Марафон единства»

В Ледовом дворце Молодечно проходит концерт «Время выбрало нас!». На одной сцене как профессиональные артисты, так и любительские коллективы из разных областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ледовом дворце Молодечно проходит концерт «Время выбрало нас!». На одной сцене как профессиональные артисты, так и любительские коллективы из разных областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Молодечно акция длится второй день. И суббота насыщена самыми яркими моментами программы. Утро началось с открытия мурала, получившего название «Будущее Беларуси в твоих руках».
Супер, очень нравится. Очень приятно, что в нашем городе такие праздники, такие дни для взрослых и детей. Очень хорошо.
Семейные горожане с удовольствием у нас посещают такие мероприятия. Все миролюбивые, все настроенные, гостеприимные. И вообще у нас город замечательный.
Организаторы уже поделились, какой из регионов следом за Молодечно будет принимать «Марафон единства».
Космонавты Новицкий и Василевская приехали на «Марафон единства» в Молодечно.
Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон единства»:
19 октября мы приедем в Гомель, 26 октября приедем в Жлобин. Встречайте нас! Везем большую интересную программу, она будет немножко даже расширена по сравнению с Молодечно. Основной культурной составляющей концерта у нас задействуются местные коллективы, региональные артисты, которые зачастую выступают не только сольно, но и в дуэтах с заслуженными артистами. То есть мы осуществляем творческое смешивание, перемешивание артистов со всей страны.