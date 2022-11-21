«Мы им не нужны, мы им неинтересны». Считает ли НАТО Россию и ОДКБ соперником?

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Алена Сырова, СТВ:

Сравнивали НАТО и ОДКБ, противопоставляли. А вообще ОДКБ наши натовские коллеги как-то воспринимают или списали уже, а упор весь и свой интерес имеют, наверное, глядя на Китай? Его считают главным соперником и главным противником. А с нами все уже понятно. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Они хотят с Россией расправиться, а потом с Китаем. Вот и все. Алена Сырова:

Так, может, и Россию ни во что не ставят?

Олег Гайдукевич:

А если бы они не считали соперником ОДКБ, не было бы сейчас событий в Украине. Весь мир сейчас, не только постсоветское пространство, смотрит на специальную военную операцию России. Смотрит Ближний Восток, смотрит Африка. Потому что это их шанс избавиться от колониальной зависимости. Если они увидят, что Россия в состоянии отстоять свой суверенитет, свою независимость, независимость постсоветских стран. Потому что в чем вы правы? Если бы Россия разрушилась, их бы не было.