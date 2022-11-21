«Мы им не нужны, мы им неинтересны». Считает ли НАТО Россию и ОДКБ соперником?
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Алена Сырова, СТВ:
Сравнивали НАТО и ОДКБ, противопоставляли. А вообще ОДКБ наши натовские коллеги как-то воспринимают или списали уже, а упор весь и свой интерес имеют, наверное, глядя на Китай? Его считают главным соперником и главным противником. А с нами все уже понятно.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Они хотят с Россией расправиться, а потом с Китаем. Вот и все.
Алена Сырова:
Так, может, и Россию ни во что не ставят?
Олег Гайдукевич:
А если бы они не считали соперником ОДКБ, не было бы сейчас событий в Украине. Весь мир сейчас, не только постсоветское пространство, смотрит на специальную военную операцию России. Смотрит Ближний Восток, смотрит Африка. Потому что это их шанс избавиться от колониальной зависимости. Если они увидят, что Россия в состоянии отстоять свой суверенитет, свою независимость, независимость постсоветских стран. Потому что в чем вы правы? Если бы Россия разрушилась, их бы не было.
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Коллеги, давайте посмотрим документы. Первое: стратегическая концепция НАТО, которая была принята в июне текущего года. Там обозначена Россия, обозначен Китай. Стратегия национальной безопасности США, которая была принята буквально в октябре, – Россия, Китай. Стратегия национальной обороны США, которая была принята чуть позже, – Россия, Китай. Россия рассматривается как возможный союзник Китая. Китай – это цель номер один. ОДКБ, Россия, Беларусь, наверное, как единое целое воспринимаются. Но, что я еще хотел отметить, мы никогда, в принципе, в ОДКБ не рассматриваем НАТО как противника. Более того, мы долгие годы сотрудничали: Беларусь, Россия и другие страны ОДКБ с НАТО сотрудничали, взаимодействовали, проводили мероприятия совместные. И опять вернемся к мероприятию, которое было 16 мая текущего года, от ОДКБ опять-таки дали сигналы: а давайте будем с вами устанавливать контакты. От НАТО никакого ответа нет. То есть мы им не нужны, мы им неинтересны. Мы хотим нормально взаимодействовать. Пусть это будут не военные вопросы, но есть вопросы гуманитарного характера, экология, наркотрафик, терроризм. По этим направлениям мы можем сотрудничать, разговаривать. Чем больше мы будем сотрудничать, разговаривать, тем меньше вероятность конфронтации между двумя организациями.
Кирилл Казаков, СТВ:
Один из вопросов, который был и будет обсуждаться в среду, это биологическая безопасность. В частности биологические лаборатории, которые созданы в Украине. Кто-то говорит, что в других странах бывшего Советского Союза. Это действительно такая большая проблема? Или это просто один из вопросов, и журналистам его подают как вишенку на торте. Замануха такая, важность этого мероприятия.
Андрей Чернобай:
Я не биолог. Но проблема все-таки есть. Мы это видели по той же пандемии и по другим вопросам. И раз уже биологическая безопасность вводится как понятие в новую концепцию национальной безопасности Республики Беларусь, значит этому есть необходимость уделять такое повышенное внимание.
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