Как относятся к ОДКБ в Казахстане? Ответила местный эксперт
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Отношение к ОДКБ после январских событий в Казахстане: это спаситель или организация, которая просто помогает на мировой арене?
Таисия Мармонтова, профессор Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета «Астана» (Казахстан):
Мне не совсем нравится термин «организация-спаситель». Тут получается, что Казахстан действительно был в сложной ситуации, но это не палочка-выручалочка. Мы действовали согласно международным нормам, здесь нужно различать понятия мироустройства, пискипинга, писбилдинга и миропостроения. Мы просили помощи в охранных функциях, чтобы освободить части первой боевой готовности. Это действительно проблема, сейчас с этим работают органы компетентные, которые наращивают боеспособность, то количество частей, которые способны дать адекватную реакцию на какие-либо действия. В тот момент, когда Казахстан попросил помощи у ОДКБ, было ясно, что те части первичной боевой готовности, которые у нас существуют, их может не хватить на Астану и Алмату. Понятно, что наиболее сложная ситуация была в Алмате, но я находилась в Астане, прекрасно видела и знала ту ситуацию, и ввод войск ОДКБ позволил перебросить часть из Астаны и начать процесс зачистки.
Алена Сырова, СТВ:
Многие в январе говорили, что ОДКБ войдет на территорию Казахстана и не выйдет. Были такие опасения. Как у вас эта ситуация воспринималась?
Таисия Мармонтова:
Были и такие взгляды. Могу сказать, что как раз в январские события я неоднократно комментировала ответ примерно на этот же вопрос для казахстанских СМИ. Могу сказать, что мы постоянно разъясняли этот вопрос общественности и опасающимся людям, говорили, что нет никакой угрозы национальной безопасности, здесь нужно дать возможность военным сделать свою работу. Для этого нам нужны помощь и поддержка.
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