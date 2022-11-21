Как относятся к ОДКБ в Казахстане? Ответила местный эксперт

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ. Кирилл Казаков, СТВ:

Отношение к ОДКБ после январских событий в Казахстане: это спаситель или организация, которая просто помогает на мировой арене?

Таисия Мармонтова, профессор Высшей школы социально-гуманитарных наук Международного университета «Астана» (Казахстан):

Мне не совсем нравится термин «организация-спаситель». Тут получается, что Казахстан действительно был в сложной ситуации, но это не палочка-выручалочка. Мы действовали согласно международным нормам, здесь нужно различать понятия мироустройства, пискипинга, писбилдинга и миропостроения. Мы просили помощи в охранных функциях, чтобы освободить части первой боевой готовности. Это действительно проблема, сейчас с этим работают органы компетентные, которые наращивают боеспособность, то количество частей, которые способны дать адекватную реакцию на какие-либо действия. В тот момент, когда Казахстан попросил помощи у ОДКБ, было ясно, что те части первичной боевой готовности, которые у нас существуют, их может не хватить на Астану и Алмату. Понятно, что наиболее сложная ситуация была в Алмате, но я находилась в Астане, прекрасно видела и знала ту ситуацию, и ввод войск ОДКБ позволил перебросить часть из Астаны и начать процесс зачистки.