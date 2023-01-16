«Это сайт, соцсети, мессенджеры». Владимир Перцов о создании нового медиахолдинга Союзного государства

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Белорусский контент россиянам неинтересен? Мнение Игоря Марзалюка – подробности здесь. Алена Сырова, СТВ:

У нас же есть «Беларусь 24» – круглосуточный канал, который вещает в России. Насколько он востребован? Кирилл Казаков, СТВ:

И что все-таки в союзном медиахолдинге?

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Во-первых, у нас есть поручение председателя высшего государственного совета Союзного государства, Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко о создании медиахолдинга, поэтому здесь мы уже провели определенную оценочную работу того, что у нас есть. Да, не все, конечно, так радужно и замечательно, как иногда мы слышим из отчетов руководителей СМИ, которые работают по этой союзной тематике. Есть достижения, есть и много недоработок, но задача поставлена, и мы должны ее исполнить. Здесь есть совершенно однозначное понимание, что это нужно, потому что тема Союзного государства зазвучала совершенно иначе. В духе той ускоренной интеграции и того союзнического партнерства, которое есть между Беларусью и Россией. По сути, мы два единственных союзника, которые друг друга поддерживают на мировой арене, как когда-то говорил Президент, спиной к спине – и отстреливаемся. По-настоящему. Поэтому сейчас без таких СМИ, которые образуют этот холдинг, нам никуда.