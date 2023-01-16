«Это сайт, соцсети, мессенджеры». Владимир Перцов о создании нового медиахолдинга Союзного государства
Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
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Алена Сырова, СТВ:
У нас же есть «Беларусь 24» – круглосуточный канал, который вещает в России. Насколько он востребован?
Кирилл Казаков, СТВ:
И что все-таки в союзном медиахолдинге?
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Во-первых, у нас есть поручение председателя высшего государственного совета Союзного государства, Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко о создании медиахолдинга, поэтому здесь мы уже провели определенную оценочную работу того, что у нас есть. Да, не все, конечно, так радужно и замечательно, как иногда мы слышим из отчетов руководителей СМИ, которые работают по этой союзной тематике. Есть достижения, есть и много недоработок, но задача поставлена, и мы должны ее исполнить.
Здесь есть совершенно однозначное понимание, что это нужно, потому что тема Союзного государства зазвучала совершенно иначе. В духе той ускоренной интеграции и того союзнического партнерства, которое есть между Беларусью и Россией. По сути, мы два единственных союзника, которые друг друга поддерживают на мировой арене, как когда-то говорил Президент, спиной к спине – и отстреливаемся. По-настоящему. Поэтому сейчас без таких СМИ, которые образуют этот холдинг, нам никуда.
Владимир Перцов:
К сожалению, да, в Беларуси «БелРос» более-менее доступен в кабельных сетях, его видят. Что там видят – это уже второй вопрос. Но в России ни о союзной тематике, ни о канале «БелРос» практически никто не знает. А если выехать за Урал, то у тебя попросят в паспорте регистрацию, потому что никто не знает, что у нас есть Союзное государство и равные права. Это недоработка. Ни один республиканский или федеральный канал не будет освещать эту тематику, потому что они к ней обращаются в основном ситуационно, когда есть взаимные визиты, какие-то встречи, подписания, когда какое-то ЧП случилось. А так им это просто неинтересно. У них есть повестка федеральная, республиканская, окружная, областная, городская и так далее, поэтому тема создания холдинга Союзного государства зазвучала очень остро. Мы провели ревизию всего того, что есть. Это достаточное количество распыляемых средств, может быть, излишнее количество СМИ, которые, по нашей оценке, не так эффективны. Нам никто не доказал обратное.
Мы должны в результате этой ревизии выработать три основных направления. Оставить одно печатное СМИ, потому что аудитория среднего и старшего возраста читает печатные СМИ. Будет бюллетень, газета, журнал – это уже определит редакция этого укрупненного холдинга. Это должно быть телевидение с хорошим распространением в режиме масткер в кабельных сетях, может быть, в мультиплексах – посмотрим, как будет развиваться история. Конечно же, Digital-сферы. Это сайт, соцсети, мессенджеры, где союзная тематика должна тоже распыляться. И эти среды должны быть единственным оперативным и объективным источником союзной тематики, который будут распространять все республиканские и местные СМИ.
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