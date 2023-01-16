«На Гришу Азарёнка у меня вот такая папка жалоб». Министр информации рассказал, как ведут себя западные СМИ

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Владимир Борисович, в 2020 году очень многие говорили, что мы проиграли нашим оппонентам на информационном поле боя. Но никто не будет отрицать, что не сразу мы в эту гонку включились, в эту борьбу включились так, как, наверное, стоило. Может быть, где-то недооценили соперников наших. Как сейчас, какие выводы сделали? Многие, кстати, нас упрекали в том, что нет у нас этой стратегии, нет у нас даже тактики. А сейчас она появилась?





Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Знаете, мы очень часто обращаемся к 2020 году, где-то себя даже называем «ветераны 2020 года». Про те сражения, которые были уже давно, я могу сказать, что с 2020 года многое изменилось. Те войны, которые мы видим сейчас, в том числе и горячие конфликты – это уже совершенно другая история. И тот уровень противостояний, и тот уровень гибридных информационных воздействий… И в целом нарастание этой военной угрозы вокруг нашей страны по периметру – это то, что предсказывает нам, мы можем прогнозировать, что следующее сражение будет даже не 2020 год. Поэтому, наверное, ту историю нужно закончить, перевернуть страницу, сделать для себя определенные выводы и идти, наверное, воспринимая и принимая все те снятые маски и все те оскалы, которые мы видим со стороны тех, кого даже наши граждане воспринимали, как единственные источники «правдивой информации». Все те, кому мы «проигрывали». В том числе и в 2020 году. Они показали свое истинное лицо.

Там нет никакой правды. Те факты, о которых мы догадывались и которые сейчас всплыли в результате обнародования документации Twitter, показывают, что там интересанты – это спецслужбы американские, западных государств, которые фактически проводят фильтрацию видимости, которые проводят цензурирование, которые пессимизируют контент, вырезают контент. В цифровую кому вводят целые агломерации отдельных политиков и так далее. Это никак не соотносится с их принципами демократии, свободы слова и другими декларируемыми принципами, которые они нам пытались до 2020 года втирать. Мы до 2020 года были классические, интеллигентные и воспитанные. Нам казалось, что такими своими классическими конвенциональными подходами мы сможем противостоять любым вызовам, которые в отношении нас будут, потому что народ наш воспитанный, порядочный, народ против любой агрессии, травли. Против всего того, что мы испытали в 2020 году. Но оказалось, что технологии сильнее, влияние через эти новые цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры, очень велико. Наверное, где-то мы недооценили свои возможности, где-то недооценили возможности этих агрессивных ресурсов и их влияние на людей, получили то, что получили. Алена Сырова:

Сейчас тоже никуда не делись социальные сети, технологии. Стали еще жестче.

Владимир Перцов:

Это коварная технология, рассчитанная на эмоции людей. Эмоции легче всего побудить определенным видеорядом. То, за что американцы сейчас блокируют китайские соцсети, потому что там все строится на эмоциях. На том ряде, которые у человека вызывают эмоции. Человек – существо внушаемое. При помощи информационного ряда, при помощи фотографий, многочисленных комментариев, рассказов. Все это шорится в определенные камеры, в информационный кокон. Люди друг другу это пересылают, нагнетают. Вот они уже в эмоциях, это у них единственная правда, у них уже воспаленные глаза, они уже не в адекватном поведении, но эти синтетические эмоции быстро возникают и быстро гаснут. Пока они быстро возникают, человек способен на любые необдуманные действия, противоправные, правонарушение и преступления. И куда хочешь идти, трясти флагом, которым никогда не тряс. К сожалению, он делает то, что делает. Здесь нужно очень серьезно подумать и разделить тех людей, которые стали жертвами этого цифрового зомбирования в 2020 году, которые совершили там административные правонарушения, но испугавшись, протрезвев потом, удрали за границу, им там что-то пообещали, а сейчас мучаются, многие живут впроголодь, хотят вернуться, но их там кошмарят. Говорят, что если вы приедете, вас обязательно засудят, посадят. К таким людям где-то мы испытываем жалость, хотя любое правонарушение, преступление должно быть оценено, должно понести за собой соответствующее наказание, иначе это приведет к валу других правонарушений. Кирилл Казаков, СТВ:

Следуя вашему последнему посылу, должны ли стать белорусские СМИ мягче? Условный Азаренок должен ли сменить свою риторику?