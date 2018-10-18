На малой родине Игоря Марзалюка. Экскурсия по Краснополью

Аутентичная «Суша-груша» является визитной карточкой «Горскіх харашух». Народный ансамбль на протяжении многих лет сохраняет фольклорное наследие своей местности. Именно так когда-то затягивали их мамы и бабушки.

Недаром, в песне – душа народа. А так поют только здесь, на Краснопольской земле.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:

Это – Восточная Беларусь. Край практически полностью православный. Это люди очень искренние и открытые. Это люди, которые умеют поделиться последней рубашкой, последним гвоздём. Вот это – аутентичное здание образца 1946 года. Это дом, который мой дед после войны поставил. Сам рубил.

Стены деревянного дома, казалось бы, до сих пор хранят детские воспоминания. Малая родина во многом определила карьеру известного учёного и археолога. Отец Игоря Марзалюка был учителем истории, а местность – полной открытий. Игорь Марзалюк:

Мой путь к знаниям начался с этой школы в 1975 году. Нина сейчас здесь директорствует.

Нина Шайтуро, директор Ленинского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа:

Учились вместе. Бытность этого учебного заведения насчитывает более ста лет. В начале ХХ века здесь располагалось земское училище.

В 60-ых школу отстроили заново. На 320 мест. Игорь Марзалюк:

Я хочу сказать, что учителя были очень хорошие. Был такой здоровый азарт: показать краснопольским, что и в сельской школе умеют решать задачи. Да, вот на этом месте, всё начиналось здесь.

Нина Шайтуро:

Закончила в 1984 году школу, в 1986 году пришла работать сюда. Встречаемся с Игорем Александровичем не только в школе, созваниваемся, когда нам что-то надо.

От деревни Ленина до водохранилища Палужского – около десяти километров. Говорят, вода здесь родниковая. Здесь много рыбаков. «Когда помру – положите мне в гроб удочку». Женщина-рыбачка с 50-летним стажем живёт в Краснополье Но приезжают на Палужское не только за гарантированным уловом.

Игорь Марзалюк:

За тихим Сожем в белорусских лесах, Где сосен и ёлок раздолье, Лесное лежит Краснополье!

Тут просто хорошо быть, тут прекрасно всходит солнце и шикарно заходит, здесь дышится на полную, тут хорошо думается. Птицы. Зеркало воды. Фотоснимки, которые можно делать до бесконечности и ни один не будет повторяться. Это всё вместе делает неповторимый пейзаж вот этой земли. Земли, которую я знаю с того времени, как только себя помню… Такого количества дикого ясеня на территории Могилёвщины больше не сыскать. Сакральное древо растет на площади более четырех гектаров.

Ландшафтный заказник «Ясеневый гай» находится неподалеку от агрогородка Горы и лежит в пойме реки Палуж. В народе урочище называют Костёл. Именно здесь, в окружении нетронутой природы, находится укреплённое городище раннего железного века.

Игорь Марзалюк:

Это – самый древний центр власти на территории современного Краснопольского района. Когда на месте Краснополья рос лес, тут уже был мощный усиленный центр. Это всё, валы, рвы – насыпное, всё сделано людьми. Высокий рельеф и нарощено всё. Это был сакральный центр. Потом уже, когда земли Краснопольщины входили в состав Мстиславского удельного княжества, в XXII столетии, тут находился замок. Это всё мы знаем, благодаря раскопкам, которые мы здесь проводили. Краснопольщина имеет богатое археологическое наследие, но интересно это место не только историкам. У подножия городища бьют ключи.

Криничка считается животворной. «Это место намолено не одним поколением». Рассказываем о Горской кринице, которую считают святой У древнего урочища остаётся много тайн, но и перспектив не меньше.

Игорь Марзалюк:

На перспективу: мы хотим сначала провести академические раскопки. Выяснить, какие постройки стояли, и потом сделать полноформатную реконструкцию городища-убежища жилую.

Вера Картузова, житель деревни Горы:

Вы ж вот сами видите, как у нас: гора, низина. Вот раньше у нас тут дорога была, теперь новый мост построили. Вот поэтому наша деревня называется Горы. Куда не свернёшь – ровного нет! Всё горы и горы.

Татьяна Снатко, житель деревни Горы:

Ну, наша деревня красивая и люди красивые, хорошие. Живёт в горных местах почти триста человек. Практически каждая семья держит солидное подсобное хозяйство. А ещё здесь рукой подать до границы. До российской Брянщины – считанные километры.

Татьяна Снатко:

Мы к ним, они к нам приезжают. У нас границы тут нет, всё заодно. Из России девчата замуж сюда повыходили, и наши туда тоже девчонки. Вера Петровна и Татьяна Афанасьевна – местные знаменитости, солистки «Горскіх харашух». Самобытный ансамбль отлично знают за пределами Краснополья. Выступали на «Дожинках», покоряли столицу. Но лучше гор – только родные Горы. Татьяна Снатко:

Вот мы поедем иной раз в город выступать, а хочется скорей домой.

Юрий Земцов, фермер:

Это латвийский тяжеловоз, упряжная порода, из Прибалтики. Советские, русские есть тяжеловозы. Любовь к лошадям у Юрия Земцова с детства. Несколько лет назад ветеринарный врач решил сменить сферу деятельности. Фермеры-любители прикупили несколько кобыл, начали разводить.

Инициативу поддержал район: местные власти выделили землю. Сегодня табун насчитывает 40 взрослых животных и 20 жеребят. Выращивать лошадей планируют не только на продажу, но и для привлечения туристов.

Юрий Земцов:

Земля есть – район выделил. Пастбище есть. Мы их окультурим. Родом мы отсюда, здесь живём, никуда не планируем, будем развивать у себя на родине.

Игорь Марзалюк:

Видите, какая ровная кладка? Хоть ей и двести лет, в каком она состоянии. Посмотрите, как швы прошиты.

Ещё один туристический маршрут может появиться и в этом месте. В ХV веке в здании располагалась винокурня, которая принадлежала горскому пану.

Игорь Марзалюк:

Что мы хотим сделать? Криница здесь есть, купель уже сделана. А здесь можно сделать этно-фолк-музей. Чтобы здесь можно было попробовать традиционные напитки и продукты краснопольские. И сделать зал живой археологии. Чтоб это было два в одном: с одной стороны – популяризация малой родины, истории Беларуси через историю малой родины, с другой стороны – и чтобы копейку люди местные могли заработать, чтобы это всё работало на развитие агроэкотуризма и туризма исторического. Как звонят колокола из авиабомбы и зачем сюда приезжают с Рублёвки. Показываем уникальный храм в Краснополье «Было предупреждение, но никто не разгадал». На белорусской иконе перед Чернобылем появилось облако Местные считают храм Дмитрия Ростовского символом возрождения. До Чернобыля Краснопольский район был едва ли не самым экологически чистым регионом Могилёвщины. Время лечит земли, а жизнь продолжается даже, когда не всегда клюёт.