«Было невозможно оправдаться». Как в Украине уничтожали политконкурентов с помощью лидеров мнений?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Нам многие говорили, сначала нам все в этом плане ставили в пример русских. Что у них надо поучиться, посмотрите, как они делают, потом ставили в пример украинцев: талантливый народ, посмотрите, сколько у них талантливых людей, умеют делать шоу, продукты. Соответственно, на телевидении (я говорю за телевидение) тоже должно быть некоторое шоу. У людей есть на это запрос, если мы не будем им это давать, то они будут искать это в других местах. Надежда, вы к нам приехали из Украины, в принципе, долгое время работали и на украинских телеканалах, на ваш взгляд, чего у белорусов не хватало и с чем вы к нам приехали, что привнесли?

Надежда Сасс, ведущая телеканала СТВ:

В первую очередь я бы хотела сообщить, на мой взгляд, почему мы такие цифры видим в отношении телевидения? Потому что каждый человек привыкает к тому, что сейчас в этот период информационной войны, когда захлестывает нас этот поток информации, соблюдать информационную гигиену. О чем это говорит? О том, что сейчас очень легко создать себе кумира, перестать думать, потреблять информацию, но не иметь возможности ее самостоятельно анализировать. И всю эту ответственность, умственную деятельность передать кому-либо другому. В Украине это было очень популярно, по факту, это была политтехнология. В чем ее смысл: находился яркий, харизматичный спикер, его называли лидером общественного мнения. Он нарабатывал на протяжении нескольких лет свой фан-клуб, свою базу. И в какой-то момент, когда происходила такая схлестка, битва, например, двух олигархов, политических проектов, такому человеку поступало задание: определенная фамилия с определенной суммой денег. И после этого этот человек уничтожал того оппонента, то бишь выполнял качественно свое задание. И после этого тому человеку, которого информационно уничтожили, было невозможно оправдаться, даже если по факту то, что он озвучил, не соответствовало действительности. И это большая проблема, потому как сегодня нетрадиционные, неклассические СМИ популярны, тот же Telegram-канал. Но человек уже привык, что он потребляет такое количество фейков, и вот это отвращение способствует тому, что люди возвращаются на телевидение. Вот, например, сегодняшнее ток-шоу. Ты смотришь и видишь разные мнения, понимаешь, какую-то общую картину для себя можешь сформулировать и понять.