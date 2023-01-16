«Мы такое разместить не можем». Почему СМИ Европы скрывают результаты соцопросов?
Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Вот вы сейчас работаете в Беларуси, мы много говорим о том, что у нас впереди электоральная кампания, наверное, раньше вы не были настолько погружены в белорусскую повестку, но в целом с нами собираетесь остаться надолго. Соответственно, впереди этот год, два, вам придется быть с нами. Как вы свою роль видите?
Надежда Сасс, ведущая телеканала СТВ:
Я вижу достаточно узкий профиль. Я международник и мне очень нравится пытаться объяснить и показать зрителю, что же происходит за их спиной, потому как мы видим, с какими лозунгами выступают те же европейские политики, западные. Чаще всего это не соответствует действительности. И то, что думает простой немец, француз, его мнение никто не слышит. Знаете, мой близкий друг, он депутат немецкого бундестага, его коллега проводил соцопрос о том, какое количество украинцев призывного возраста сейчас в Германии. Эта цифра, конечно, ужасает тем, что это достаточно большое количество людей. Но почему же они не выполняют свой долг, не защищают Украину, раз такое острое желание присутствует, а находятся за пределами? И когда он пришел с этой информацией в СМИ, сказали: мы такое разместить не можем. То есть, к сожалению, идет доминирующая определенная идеология, которая не позволяет идти в другую, несовместную с линией партии, которая общая идеология в европейском обществе, в западном обществе. Противостоять этому очень сложно. И не так давно в Европарламенте пообщались мы с евродепутатами, представитель один был Франции, Германии, той же Латвии, такой шум поднялся. Я не знаю, пустят ли меня туда еще или я уже в блэк-листе.
Алена Сырова:
Чем ближе к каким-то политическим событиям внутри нашей страны, тем менее нам интересно, что там у других. Белорусы, в принципе, такой народ, который не радуется, когда у соседа корова сдохла, нам более интересно своей жизнью заниматься. И мне интересно, будете ли вы трансформироваться как-то или нет?
Кирилл Казаков, СТВ:
Я бы с тобой немного поспорил, я переведу немного разговор, дополню. Казалось бы, нам, действительно, неинтересно, но с другой стороны мы видим литовцев, латышей, поляков, которые к нам приезжают. И волей-неволей мы сравниваем: а как у них? Нам, может, и неважно, как у них. Но мы каким-то образом пытаемся понять. Смотрите, у нас в магазине все есть, они к нам приехали, цена на коммуналку не растет, у них там растет. Вот это важно в той же международной журналистике?
Надежда Сасс:
Конечно, важно. На самом деле многие СМИ, даже белорусские смотрят. У меня есть литовских друг, который регулярно смотрит наш канал, потому что, говорит, ты не можешь на самом-то деле черпать правдивую информацию.
Кирилл Казаков:
Его в Литве еще не закрыли?
Надежда Сасс:
Нет, его еще не закрыли, но я думаю, еще недолго осталось.
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