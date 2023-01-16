«Мы такое разместить не можем». Почему СМИ Европы скрывают результаты соцопросов?

Новости Беларуси. Информационная стратегия! Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящим выборам Президента? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Как выстроить прогрессивный имидж? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы ответить на эти вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Вот вы сейчас работаете в Беларуси, мы много говорим о том, что у нас впереди электоральная кампания, наверное, раньше вы не были настолько погружены в белорусскую повестку, но в целом с нами собираетесь остаться надолго. Соответственно, впереди этот год, два, вам придется быть с нами. Как вы свою роль видите?

Надежда Сасс, ведущая телеканала СТВ:

Я вижу достаточно узкий профиль. Я международник и мне очень нравится пытаться объяснить и показать зрителю, что же происходит за их спиной, потому как мы видим, с какими лозунгами выступают те же европейские политики, западные. Чаще всего это не соответствует действительности. И то, что думает простой немец, француз, его мнение никто не слышит. Знаете, мой близкий друг, он депутат немецкого бундестага, его коллега проводил соцопрос о том, какое количество украинцев призывного возраста сейчас в Германии. Эта цифра, конечно, ужасает тем, что это достаточно большое количество людей. Но почему же они не выполняют свой долг, не защищают Украину, раз такое острое желание присутствует, а находятся за пределами? И когда он пришел с этой информацией в СМИ, сказали: мы такое разместить не можем. То есть, к сожалению, идет доминирующая определенная идеология, которая не позволяет идти в другую, несовместную с линией партии, которая общая идеология в европейском обществе, в западном обществе. Противостоять этому очень сложно. И не так давно в Европарламенте пообщались мы с евродепутатами, представитель один был Франции, Германии, той же Латвии, такой шум поднялся. Я не знаю, пустят ли меня туда еще или я уже в блэк-листе.