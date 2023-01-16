«Мы не собираемся наступать». Почему Запад так волнуют учения Беларуси и России?

Новости Беларуси. Минск и Москва в очередной раз демонстрируют готовность обеспечить территориальную целостность и безопасность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 16 января, в Беларуси стартовало совместное с Россией летно-тактическое учение. Время требует держать порох сухим. А в свете происходящих в регионе событий (речь в первую очередь об усилении военной активности НАТО у наших западных границ и накачивании оружием Украину) такие тренировки – нормальная реакция. К тому же учение, как подчеркивают в белорусском военном ведомстве, носит исключительно оборонительный характер. Глеб Прокофьев знает, какие задачи стоят перед участниками.

Белорусское небо стало полигоном для проведения учений Союзного государства. Авиационным подразделениям Беларуси и России предстоит отработать немало задач. Среди них ведение разведки в небе, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы, авиационная поддержка группировок войск и не только. Задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО. От российской стороны в учении принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил. Главная цель этих маневров – повысить оперативную совместимость при выполнении учебно-боевых задач.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Именно воздушная составляющая сегодня является важнейшим элементом противоборства. Вооруженного противоборства, противоборства между странами. Без этой компоненты, как правило, не начинаются войны. Мы не собираемся наступать, однако группировка должна решать все задачи, которые на нее предполагается возложить. Исходя из того, что происходит вокруг нашего государства и вокруг наших границ, мы должны быть всегда готовы к обеспечению территориальной целостности и безопасности собственного государства.

Стражи неба в числе тех, кто сегодня обеспечивает наше спокойствие. На деле они это доказали в декабре прошлого года. Предновогодним подарком от украинцев стала ракета, упавшая на территории Беларуси. Белорусские военнослужащие оперативно заметили и уничтожили опасную цель. «Осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы». Минобороны и СК изучают место падения ракеты в Брестской области.

Мы неоднократно заявляли, что нам не нужна чужая территория, но свой кусок земли мы защитим. Проводимые учения это в очередной раз доказывают.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Военная доктрина нашей страны остается неизменной. Не устают повторять в военном ведомстве: эти учения, как и другие, проходившие на территории Беларуси, носят исключительно оборонительный характер. Они проходят в плановом режиме. Тем не менее держать порох сухим требует обстановка у наших границ.