Это признание и ответственность. Посмотрите, как поздравляли Союз женщин Беларуси
Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про деятельность организации, ее лидеров и невероятную силу белорусок – материал Полины Королевы.
Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.
Полина Королева, корреспондент:
30 лет. Большой ли это срок и сколько можно сделать за это время? Оказывается, многое. Благотворительность, социальные проекты, десятки важных акций – это лишь малая часть заслуг Белорусского союза женщин, который сегодня празднует юбилей.
Это самое массовое движение женщин в стране. Елена Богдан возглавляет организацию чуть больше года. Она с энтузиазмом берется за любую инициативу. Медик по призванию особенно чутко ощущает, где необходима помощь. На время ее работы заместителем министра здравоохранения пришелся пик пандемии коронавируса. Традицию помогать и справляться с самыми трудными задачами Елена Богдан принесла с собой и в Белорусский союз женщин.
«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ – читайте здесь.
Белорусский союз женщин – наследник советского Антифашистского комитета женщин, которые в тяжелое военное время сплотились, чтобы помогать родине. Эту традицию в своих многочисленных проектах продолжают современные белоруски.
«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей – читайте здесь.
Союз женщин – это представители самых разных профессий. И сегодня женское слово громко звучит по стране и далеко за ее пределами. В том числе, за вклад в развитие женского движения в Беларуси от лица Президента Союзу женщин вручили благодарность.
Марианна Щеткина, член президиума Белорусского союза женщин:
Это признание, потому что наш глава государства вручал несколько лет назад премию «За духовное возрождение». И это огромная награда, которая накладывает на наше общественное объединение очень много обязательств.
Дмитрий Пиневич: лицо здравоохранения – это лицо женщин, и все трудности упали на их хрупкие плечи – читайте здесь.