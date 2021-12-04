Это признание и ответственность. Посмотрите, как поздравляли Союз женщин Беларуси

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.

Полина Королева, корреспондент:

30 лет. Большой ли это срок и сколько можно сделать за это время? Оказывается, многое. Благотворительность, социальные проекты, десятки важных акций – это лишь малая часть заслуг Белорусского союза женщин, который сегодня празднует юбилей.

Это самое массовое движение женщин в стране. Елена Богдан возглавляет организацию чуть больше года. Она с энтузиазмом берется за любую инициативу. Медик по призванию особенно чутко ощущает, где необходима помощь. На время ее работы заместителем министра здравоохранения пришелся пик пандемии коронавируса. Традицию помогать и справляться с самыми трудными задачами Елена Богдан принесла с собой и в Белорусский союз женщин.