«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ – читайте здесь.
Лилия Ананич, советник председателя Белорусского союза женщин:
Проекты Союза женщин: «Женское лицо Победы», «Семейное чтение», «Мамина сказка». Мы участвуем в благотворительной акции «Наши дети», «Соберем портфель в школу». Самая широкая линейка проектов у каждой общественной организации.
Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.