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«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей

04 декабря 2021 13:24
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Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей -1

«Где мы себя видим? А, наверное, там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ – читайте здесь.  

«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей -4

Лилия Ананич, советник председателя Белорусского союза женщин:  
Проекты Союза женщин: «Женское лицо Победы», «Семейное чтение», «Мамина сказка». Мы участвуем в благотворительной акции «Наши дети», «Соберем портфель в школу». Самая широкая линейка проектов у каждой общественной организации.  

«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей -7

Ваши достижения и верность своему предназначению восхищают. Лукашенко поздравил БСЖ с 30-летием – читайте здесь.  

# Женщины Беларуси # общество # Ирина Степаненко # Лилия Ананич # Елена Богдан # Фотофакт

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